2019. október 5. 22:13

A listavezető MOL Fehérvár FC 2-1-re nyert otthon a Debrecen ellen a labdarúgó OTP Bank Liga nyolcadik fordulójának szombati játéknapján.

A fehérvári együttese közel öt éve (2014. október 19. óta) nem veszített bajnokit a Debrecen ellen, azóta ez volt a 14. összecsapásuk az élvonalban, s immáron 13 győzelem és 1 döntetlen a mérlegük a piros-kékeknek.

A Debrecen sorozatban negyedik mérkőzésén szenvedett vereséget a bajnokságban, ehhez hasonló negatív szériára a 2012/13-as idény óta nem volt példa a klub életében, akkor zsinórban ötször kapott ki a hajdúsági gárda.

OTP Bank Liga, 8. forduló:

MOL Fehérvár FC-Debreceni VSC 2-1 (1-1)

MOL Aréna Sóstó, v.: Iványi

gólszerzők: Kovács I. (9.), Musliu (66.), illetve Adenji (29.)

sárga lap: Nikolov (64.), illetve Szécsi (27.), Haruna (39.), Tőzsér (51.), Pávkovics (73.), Haris (83.)



MOL Fehérvár FC: Kovácsik - Nego, Juhász, Musliu, Hangya - Petrjak (Hadzic, 90.), Nikolov, Elek, Milanov (Pantic, 71.) - Hodzic (Zsóri, 94.), Kovács I.



Debreceni VSC: Nagy S. - Kinyik, Szatmári, Pávkovics, Ferenczi - Tőzsér, Haris (Pintér Á., 86.) - Varga K., Adenji, Szécsi (Trujic, a szünetben) - Haruna



Remekül kezdett a listavezető, amely Kovács révén már a kilencedik percben megszerezte a vezetést. A vendégeknek bő negyed órájukba tellett, mire rendezték soraikat, de ez olyan jól sikerült, hogy Adenji egyenlített is, sőt, a szünet előtt akár a vezetést is átvehette volna a Debrecen, ha a nigériai támadó másodszorra is betalál.

A fordulást követően kissé lassult a játék, a Fehérvár esélyeshez méltón mezőnyfölényben futballozott, de komolyabb helyzetet nem tudott kialakítani. Az első izgalmas jelentere a 66. percig kellett várni, ekkor Hodzic tört be és lőtt laposan közepére, a labda pedig a fél debreceni védelmen átjutva Musliut találta meg, a hátvéd pedig közelről nem hibázott. A folytatásban könnyedén növelhette volna előnyét a fehérvári együttes, de Hangya nagy helyzetben hibázott, míg Petrjak találatát lesről szerezte.

A Debrecen csak az utolsó pillanatokban tudta beszorítani riválisát, de az eredmény már nem változott.

OTP Bank Liga, 8. forduló:

Újpest FC-Mezőkövesd Zsóry FC 1-2

Kisvárda Master Good-ZTE FC 3-3

Paksi FC-Kaposvári Rákóczi FC 2-1

Diósgyőri VTK-Puskás Akadémia FC 1-1

MOL Fehérvár FC-Debreceni VSC 2-1

vasárnap játsszák:

Budapest Honvéd-Ferencváros, Új Hidegkuti Nándor Stadion 16.00



A tabella:

1. MOL Fehérvár FC 8 7 - 1 19- 6 21 pont

2. Mezőkövesd Zsóry FC 8 6 - 2 12- 7 18

3. Ferencváros 6 5 - 1 10- 5 15

4. Puskás Akadémia FC 8 4 2 2 13- 8 14

5. Újpest FC 8 3 1 4 12-14 10

6. Kisvárda Master Good 8 3 1 4 11-14 10

7. Paksi FC 8 3 1 4 9-13 10

8. Debreceni VSC 7 3 - 4 14-13 9

9. ZTE FC 8 2 2 4 14-12 8

10. Diósgyőri VTK 8 2 1 5 6-15 7

11. Budapest Honvéd 7 2 - 5 10-15 6

12. Kaposvári Rákóczi FC 8 2 - 6 7-15 6



A 9. forduló programja:

október 19., szombat:

Mezőkövesd Zsóry FC-MOL Fehérvár FC 17.00

Puskás Akadémia FC-Paksi FC 17.00

Kaposvári Rákóczi FC-Kisvárda Master Good 17.00

ZTE FC-Budapest Honvéd 17.00

Debreceni VSC-Diósgyőri VTK 17.00

Ferencvárosi TC-Újpest FC 19.30

