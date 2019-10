Védekezés és támadás az újabb kiszivárgott ellenzéki felvétel miatt

2019. október 5. 22:50

Magyarázkodásba kezdtek a tegnap nyilvánosságra került kispesti videó szereplői. A felvételen arról van szó, hogyan lehet több száz milliós vagyonokat keresni a kerületi politikában. A Hír TV szerint Lackner Csaba látható a videón, aki eddig is önkormányzati képviselő volt, és elvileg jövő héten is indul a baloldali pártok támogatásával. A kerületet 13 éve irányító MSZP-s Gajda Péter, és a baloldal idei budapesti fő-jelöltje, Karácsony Gergely is azzal próbált védekezni, hogy ők nem ismerték fel a videón Lackner Csabát. Ami azért különös, mert a főszereplő nem cáfolja, hogy ő van a felvételen – hangzott M1 Híradójában.

„Bármi lehet ez a locsi-fecsi” – így minősítette Gajda Péter kispesti MSZP-s polgármester azt a többórányi felvételt, amelyet pénteken hoztak nyilvánosságra. A Hír TV szerint a képeken Lackner Csaba kispesti szocialista képviselő látható egy tasak fehér porral a kezében.

A képviselő először egy ventillátor elé teszi a zacskót, hogy kiszárítsa annak tartalmát, azután – a Hír TV szerint – egy tányéron kezdi kiporciózni egy bankkártya segítségével. Az idén nyáron készült felvételek tanúsága szerint Lackner Csaba eközben olyanokról beszél társainak, minthogy csak az a kerületi politikus képtelen megszerezni évi 100 millió forintot, aki hülye.

„Vannak olyan emberek, akik a kerületi politikában is azt mondják, hogy ha te évente nem keresed meg a százmillió forintot, akkor hülye vagy. És az is igaz, hogy aki jól csinálja az igazából nem a büdzséből veszi el, hanem olyan emberekkel köt szerződést, meg olyan eladások vannak, ahonnan a külső vállalkozóktól jön vissza” – mondta feltehetően a kispesti képviselő a felvételen.

Mások nem, Lackner felismerte magát a felvételen

Lackner Csaba Kispest 7-es számú választókerületében indul az ellenzéki pártok támogatásával – a szocialista Gajda Péter kispesti polgármester egyik embereként. Kispest polgármestere az ATV-nek úgy reagált, hogy szerinte ez egy összevágott anyag, egyébként pedig nem ismerte fel a kollégáját – közölte az M1.

A felvételen szereplő kispesti önkormányzati képviselő ugyanakkor magára ismert, és közösségi oldalán kezdett magyarázkodásba. Lackner Csaba azt sem cáfolta, hogy az ő kezében volt a fehér por.

Azt írta, hogy szerinte ez egy képfelvétel és egy hozzá bejátszott hangfelvétel, amit fércmunkának minősít. A szocialista politikus úgy fogalmaz, ez nem tükrözi a valóságot, a szájába adtak olyan állításokat, amelyeket sohasem mondott. Majd hozzátette azt is, hogy a korrupció minden formáját elítéli.

A felvételek ugyanakkor ennek ellenkezőjéről tanúskodnak. Lackner Csaba ugyanis a Hír TV felvétele szerint több száz milliós eltitkolt vagyonokról beszél a Gajda Péter vezette kerületben.

Kránitz Krisztiánt is emlegethették

A felvételen emlegett Krinyó nevű férfi a Hír Tv szerint Kránicz Krisztián lehet, a kerületi vagyonkezelő vezetője. Ő is szocalista képviselő, bár idén már nem is volt jelölt. Lackner Csaba saját vagyoni helyzetéről is beszél a felvételeken. Arra utalt, hogy több mint négyszer annyi pénzt keres havonta, mint amennyi a bevallott jövedelme.

Karácsony Gergely az üggyel kapcsolatos kérdésekre úgy reagált, hogy nem ismeri a felvételen szereplő férfit. A főpolgármester-jelölt azt is hozzátette, hogy megbízik Gajda Péter kispesti polgármester értékítéletében, így szerinte sem vizsgálatra, sem visszaléptetésekre nincs szükség az ügyben.

Puzsér szerint semmi meglepő nincs Karácsony reakciójában

Vetélytársa, Puzsér Róbert azt mondta, semmi meglepő nincs Karácsony Gergely reakciójában. Szerinte ezt az ügyet is csak úgy kezeli, mint például a zuglói parkolási botrányt.

Az M1 Híradója kereste Gajda Pétert is, ha bebizonyosodik, hogy az elhangzottakat Lackner Csaba mondta, milyen következményei lesznek az ügynek. Az M1 arra is kiváncsi volt, hogy Kispest polgármestereként mit szól a felvételen említett korrupciós ügyletekhez. A kérdésekre az M1 adásáig nem érkezett válasz.

