Többen meghaltak az újabb iraki tüntetéseken

2019. október 5. 23:48

Legalább nyolcan meghaltak, tizenheten megsebesültek szombaton a kormányellenes tüntetések ötödik napján az iraki fővárosban, Bagdadban, ahol a biztonsági erők éles lőszert és könnygázt vetettek be – közölték iraki tisztségviselők.

Az újabb összecsapások egynapos viszonylagos nyugalmat követően robbantak ki azt követően, hogy a hatóságok feloldották a kijárási tilalmat, amelyet a munkanélküliség, a kormányzati korrupció és az elégtelen közszolgáltatások miatt kedden kezdődött tüntetések elfojtása miatt vezettek be.

Az AP amerikai hírügynökség szerint ezt követően tüntetők tucatjai kezdtek el gyülekezni a Bagdad központjában lévő Tahrír tér körüli utcákban, miközben páncélozott járművek és katonák lezárták a térre vezető utat.

Egészségügyi és biztonsági tisztségviselők szerint négyen akkor haltak meg, amikor a biztonsági erők tüzet nyitottak a tér közelében található egyik utcában gyülekező emberekre. Egy másik helyszínen további legalább három ember lelte halálát az intenzív golyózáporban. Egy tüntető Bagdad déli bejáratánál, az-Zaafaraníja környékén vesztette életét, ahol további 13 ember megsebesült.

Rendőrségi mesterlövészek lőttek a tüntetőkre, és többen is megsebesültek a főváros keleti részén – jelentették a Reuters hírügynökség tudósítói. A rendőrség éles lőszert vetett be a tiltakozók ellen a dél-iraki Násziríjában is, ahol a héten legalább 18 ember vesztette életét a tiltakozásokon.

Az AP amerikai hírügynökség szerint korlátozták a bejárást a nagykövetségeknek és kormányzati épületeknek helyet adó, úgynevezett zöld zónába Bagdadban.

Irak több városában kedd óta zajlanak tüntetések a munkanélküliség, a kormányzati korrupció és a hiányos közszolgáltatások miatt. A parlamenttel kapcsolatban álló, félhivatalos iraki emberi jogi főbiztosság szerint azóta legalább 94 ember vesztette életét, és közel 4000 sebesült meg a zavargásokban. Az AP szerint a pénteki volt a legvéresebb nap Bagdadban, amikor is 22 ember vesztette életét.

Bár a tervek szerint az iraki parlament szombaton rendkívüli ülést tartott volna, amelyen a tüntetők követeléseiről tárgyaltak volna, a parlament nem volt határozatképes, mivel a legnagyobb parlamenti blokk bojkottálta az ülést.

Muktada asz-Szadr nagy hatalmú síita hitszónok, akinek koalíciója a legtöbb helyet szerezte meg a tavalyi iraki parlamenti választásokon, felszólította parlamenti blokkjának törvényhozóit, hogy függesszék fel parlamenti tagságukat, és bojkottálják az üléseket addig, amíg a kormány elő nem terjeszt egy olyan programot, amelyet az emberek elfogadnak.

A hitszónok egyben lemondásra szólította fel a kormányt, és előrehozott választások kiírását követelte.

Ádil Abdel Mahdi iraki miniszterelnök és Mohamed al-Halbuszi parlamenti elnök találkozóra hívta a tüntetők képviselőit, hogy meghallgassák követeléseiket.

MTI