Az önfeladás politikáját követi az új olasz kormány

2019. október 6. 10:37

Az új olasz kormány politikája a nemzeti identitás feladását eredményezi, például amikor levetetné a keresztet az iskolai osztálytermek faláról - erről beszélt Szomráky Béla Olaszország szakértő az M1 aktuális csatorna műsorán vasárnap reggel.

Az olaszok csodálkoznak, sokan elpártolnak a kormánytól, érzik, hogy egy kollektív, rituális öngyilkossághoz asszisztálnak, ha nem tesznek semmit - fűzte hozzá.

Az olasz kormány meghirdette azt is, hogy felgyorsítja az illegális bevándorlók kitoloncolását, ez azonban blöff. Érthetetlen miért fontosabb az illegális bevándorlók hazatelepítése, mint az, hogy be se engedjék őket. Továbbá a legnagyobb kibocsátó országokkal nincs is megállapodása Olaszországnak a hazatelepítésről - mutatott rá a Szomráky Béla.

MTI - M1