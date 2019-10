Megegyezhetett az ellenzék Szombathelyen

2019. október 6. 11:13

Egyezség születhetett a szombathelyi ellenzék jelöltjei között: a jobbikos támogatású, magát eddig konzervatív jelöltként feltüntető Koczka Tibor a megállapodás értelmében várhatóan visszalép a szocialista Nemény András javára – értesült a Magyar Nemzet helyi forrásokból.

Meg nem erősített információk szerint Koczka Tibor baloldali győzelem esetén pozíciót kaphat a városi tévénél, korábbi munkahelyén. Helyi forrásaink szerint Koczka a kampányban mindvégig kiemelt segítséget kapott Nemény pénzügyi támogatójától, Ungár Péter médiavállalkozó-politikustól, egy fotó arról árulkodik, hogy Ungár bizalmasai készítették az egyik kampányfilmjét is. Információink szerint Koczka visszaléptetése már egy utolsó mentőakció lenne a baloldal részéről, mert Nemény András tekintélyes hátránnyal fut neki az utolsó kampányhétnek. Mindezt a jelöltek közösségi oldalainak nyilvános látogatottsági adatai is bizonyítják.

Koczka Tibor az esetleges visszalépésével kapcsolatos kérdésünkre, kicsit kivárt a válasszal, majd azt mondta, hogy nincs így, és fogalma sincs, honnan származik ez az információ. – Az egyik internetes újság már kedden arra számított, hogy bejelentem a visszalépésem, de nem történt meg – emelte ki a politikus. – Akkor indulni fog jövő vasárnap, és nem lép vissza? – tettük fel a kérdést, amire Koczka Tibor sejtelmesen úgy fogalmazott: „most szombaton délután azt mondom, hogy a legjobb tudomásom szerint nem lépek vissza”.

Mint ismert, augusztusban, két nappal azután, hogy Koczka Tibor bejelentette független jelöltként való indulását a polgármester-választáson, az ellenzékkel év eleje óta együtt szavazó Molnár Miklós alpolgármester közölte: a Pro Savaria is őt támogatja, és a szervezet saját jelöltekkel száll ringbe az egyéni mandátumokért. Erre a Pro Savaria 11 tagja nyílt levélben tiltakozott, azt nehezményezték, hogy Molnár Miklós alpolgármester úgy adott be egyéni képviselői listát és kompenzációs listát, hogy előtte nem kapott hozzájárulást a listák összeállításához sem az egyesülettől, sem annak elnökségétől. Ezután a hivatalos jelölt nélkül maradó, nagy hagyományokkal rendelkező Pro Savaria egy sor tagja kiállt a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje, Balázsy Péter mellett.

Kovács Lajos szülész-nőgyógyász lapunknak megerősítette: Molnár Miklós elnök velük nem egyeztetett, és nem is együtt döntöttek, őket is meglepte, hogy a politikus a Jobbikkal állt össze, és korábbi bukott embereket hozott vissza. – Ezért fejeztük ki, hogy mi továbbra is konzervatív értékeket vallunk, és Balázsy Pétert támogatjuk – emelte ki. Kovács Lajos is azt mondta: szóbeszéd szintjén hallottak arról, hogy Nemény András javára Koczka Tibor visszaléphet, akinek ugyan nincs esélye a győzelemre, de arra alkalmas lehet, hogy konzervatív szavazókat zavarjon meg akár az utolsó pillanatig.

magyarnemzet.hu