Aradi vértanúk - Nagyszőlősön Potápi báró Perényi Zsigmondra emlékezett

2019. október 6. 17:27

Perényi Zsigmond életpéldája azt üzeni, hogy magyarságunkat, annak megőrzését minden érdek elé kell helyeznünk, saját közösségünkért ki kell állnunk, saját lehetőségeinkhez mérten kell harcolnunk érte a legjobban - jelentette ki Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár vasárnap Nagyszőlősön, a nemzeti gyásznapon tartott kárpátaljai központi megemlékezésen.

Az államtitkár báró Perényi Zsigmond, Ugocsa vármegye 1849. október 24-én Pesten kivégzett mártír főispánjának az emlékművénél mondott beszédében hangsúlyozta: szerencséseknek mondhatjuk magunkat, hogy minden közösségben, így saját közösségeinkben is vannak olyan személyek, akikre évszázadok múltán is példaként tudunk visszatekinteni. Báró Perényi Zsigmond a beregszászi, nagyszőlősi, kárpátaljai magyarság kiemelkedő alakja ma is - tette hozzá, emlékeztetve arra, hogy a császári hatóságok azért végezték ki, mert aláírta a függetlenségi nyilatkozatot. "Perényi Zsigmond életpéldája azt üzeni, hogy magyarságunkat, annak megőrzését minden érdek elé kell helyeznünk, saját közösségünkért ki kell állnunk, saját lehetőségeinkhez mérten kell harcolnunk érte a legjobban" - emelte ki.

Potápi Árpád János kifejtette, mi a 170 évvel ezelőtt kivégzett hősöknek a leszármazottaiként egy szabad nemzet tagjai vagyunk a Kárpát-medencében vagy a világ bármelyik részén, egy olyan nemzeté, amelynek nemcsak múltja, hanem jelene és biztos jövője van. Ma már kijelenthetjük - folytatta -, hogy Kárpátalján a magyar közösség egységes, erős és összetartó, és a magyar kormány partnerekként tekint az itteni szervezetekre. Rámutatott, az elmúlt évek munkájának köszönhetően Kárpátalja jelentős fejlődésnek indult, hiszen számos oktatási, egészségügyi intézmény épült és újult meg a magyar kormány támogatásával.

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár beszédet mond az 1848-as szabadságharc vértanúja, báró Perényi Zsigmond mellszobra előtt a róla elnevezett középiskola előtti parkban Nagyszőlősön, a nemzeti gyásznapon tartott központi kárpátaljai megemlékezésen 2019. október 6-án. MTI/Nemes János

A politikus jelezte, a magyar kormány a programjaival biztos hátteret szeretne nyújtani a kárpátaljai magyar közösségnek. "Kárpátaljainak, külhoninak lenni ma már nem hátrányt jelent, hiszen a magyar nemzet számára a külhonban élő magyarság olyan erőforrás, amellyel közösen tudjuk gyarapítani nemzetünket" - hangsúlyozta Potápi Árpád János.

Beszédében Brenzovics László, a megemlékezést szervező Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke kiemelte, báró Perényi Zsigmond a főrendi ház alelnökeként aláírta a függetlenségi nyilatkozatot, cselekedetét bátran felvállalta, nem kért kegyelmet és kivégezték. Bátorságát, hazája és nemzete iránti hűségét nem felejtik a kárpátaljai magyarok - mondta, hozzátéve, hogy a kárpátaljai magyarság mindent megtett annak érdekében, hogy hőseinek emlékét megtartsa. Így 1991-ben sikerült helyreállítani Perényi Zsigmond szobrát Nagyszőlősön a nevét viselő középiskola előtt, ahol a magyar közösség minden év október 6-án megemlékezik róla - mutatott rá. Most pedig a magyar kormány támogatásával sikerült helyreállítani a Beregszászhoz tartozó Beregardóban a Perényi-kastélyt, ahol Perényi Zsigmond született, s ott Perényi Kulturális Központot fogunk létrehozni - mondta el a KMKSZ elnöke.

Brenzovics László, a szervező Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke beszédet mond az 1848-as szabadságharc vértanúja, báró Perényi Zsigmond mellszobra előtt a róla elnevezett középiskola előtti parkban Nagyszőlősön, a nemzeti gyásznapon tartott központi kárpátaljai megemlékezésen 2019. október 6-án. MTI/Nemes János

