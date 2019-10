Bálna van a Temzében Londonnál

2019. október 7. 23:17

Egy legalább ötméteres hosszúszárnyú bálnát láttak a Temze folyóban London keleti részén, írja a Guardian.

99.9999 százalék biztosak vagyunk benne, hogy ez egy hosszúszárnyú bálna. Többen is látták – nyilatkozott a Londoni Kikötőigazgatóság (PLA) szóvivője.

Az állatot a hétvégén többen is felfedezték a folyóban, később búvárok erősítették meg a jelenlétét. A beszámolók szerint jól érzi magát, normálisan viselkedik. Úgy öt-hat percenként jön a felszínre a vízből, ami teljesen rendben van.

Tavaly egy beluga, más nevén fehér delfin jelent meg a Temzében és töltött ott több mint három hónapot, de az már biztos, hogy a két állat nem egy és ugyanaz, még fajtájukban is eltérnek egymástól.

A hosszúszárnyú bálnák akár 40 tonnát is nyomhatnak és 18 méter hosszúra is megnőhetnek. Évente több ezer kilométert is vándorolnak az Arktiszról a trópusi vizekre, ahol szaporodnak.

A brit partoknál egyébként nagy ritkán feltűnik egy példány, de ez az állat valószínűleg elnavigálta magát és véletlenül úszott fel Londonig a Temzén.

