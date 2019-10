Székelyföldön készülnek a román fegyveresek a hibridháborús hadviselésre

2019. október 8. 08:52

Bár a Védelmi Minisztérium illetékese korábban arra hivatkozott, hogy a helyhatóságok támogatják a héten Székelyföldön elkezdődött Concordia 19 nevű hadgyakorlat csíkszeredai műveleteit, a polgármesteri hivatalt éppen csak értesítették a katonai akcióról.

Ráduly Róbert Kálmán polgármester szerint a helyszín kiválasztása arra utal, hogy a székelyföldi tömbmagyarságot nemzetbiztonsági kockázatnak tartják Romániában. A régiót veszélyes zónaként beállító szándékos, vagy elhibázott minisztériumi kommunikációról beszélt a Maszolnak Korodi Attila RMDSZ-es képviselő is.

Amint korábban beszámoltunk róla, nagyszabású hadgyakorlat helyszíne lesz hétfőtől, egy héten keresztül Hargita és Kovászna megye. A legfőbb mozzanatát szerdán, Csíkszeredában tartják, ahol a fiktív forgatókönyv szerint egy kibernetikai támadás következtében felrobban egy sörgyár, ami áldozatokat követelő vegyi szennyeződést okoz.

A Concordia 19 nevű hadgyakorlaton a hadsereg, a belügy, a Román Hírszerző Szolgálat, a Kormányőrség és a Különleges Távközlési Szolgálat – tehát nem csak a hadsereg, hanem a nemzetbiztonságért felelős intézmények – mintegy 500 egyenruhása vesz részt. Marian Botea dandártábornok, a hadsereg vezérkari főnökségének hadműveleti vezetője korábban kifejtette: a fegyveres erők intézményközi együttműködését fejlesztik ezzel gyakorlattal, ugyanakkor kötelességük felkészülni a hibridháborús hadviselésre.

A magas rangú katonatiszt azt sugallta, hogy ilyen jellegű támadás Oroszország részéről jöhet. "Mindannyian tudjuk, hogy milyen akciók zajlottak le 2014-ben Grúziában és Ukrajnában. Elemezzük ezt a hadviselést, és fel akarunk készülni a válaszlépésekre" – idézte a Digi24 a katonai vezető szavait.

A csíkszeredai szimuláció során azt is gyakorolni fogják a katonák, hogyan kell elsősegélyben részesíteni és kimenekíteni vegyi szennyeződéssel is járó támadás esetén a sebesülteket.

A dandártábornok szerint a hadgyakorlat helyszínéül azért választották Kovászna és Hargita megyét, illetve a régión belül Csíkszeredát, mert – amint a pápa látogatásakor is bebizonyosodott – a térségben kiváló a védelemért és nemzetbiztonságért felelős intézmények együttműködése. Botea hozzátette: a helyhatóságok is támogatják a hadgyakorlat megtartását.

Székelyföld – veszélyes zóna?

Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere hagyományos hétfő reggeli rádiós nyilatkozatában úgy fogalmazott: a Concordia 19 hadgyakorlat helyszínének kiválasztása szerinte egyértelműen arra utal, hogy a székelyföldi tömbmagyarságot nemzetbiztonsági kockázatnak tartják Romániában. „Székelyföld puszta léte a román nemzetállam kudarca és láthatjuk, hogy hivatalosan is nemzetbiztonsági kockázatot jelentünk” – mondta a városvezető.

A régiót veszélyes zónaként beállító szándékos, vagy elhibázott minisztériumi kommunikációról beszélt a Maszolnak Korodi Attila RMDSZ-es képviselő is. A politikus szerint természetesen egy mai modern hadseregnek tudnia kell reagálni a gyakorlat során szimulált hibrid háborús konfliktus-helyzetekre, ám véleménye szerint a helyszín kiválasztása „rendkívül szerencsétlen”.

Korodi szerint súlyos hiba volt a minisztérium részéről az eseményt felvezető kommunikáció során az Oroszország és a szovjet utódállamok közötti konfliktusokból eredő kockázatokat felhozni az akció indokoltságának magyarázatára. Ebben a megközelítésben a székelyföldi helyszínválasztás azt sugallja, hogy a régió Grúziához, vagy Ukrajnához hasonlóan egy „veszélyes zóna”.

Sajnálatos módon a minisztériumi kommunikáció nyomán az országos sajtó címlapjain, főcímein is ez köszön vissza – jelentette ki a Maszolnak. Nem kérték a város segítségét A hadgyakorlatot szervező intézmények nem kértek segítséget a csíkszeredai városházától. Erről Füleki Zoltán, Csíkszereda alpolgármestere beszélt a Maszolnak. Közlése szerint a gyakorlat során nem lesz szükség útlezárásra, vagy forgalomkorlátozásra, legalábbis nem volt szó erről abban az értesítésben, amit a város a hadgyakorlat megtartásáról kapott.

A polgármesteri hivatal által hétfőn kiadott közleményben ugyanakkor figyelmeztetik a lakosságot, hogy a kiképzések során alacsony repülési magasságban (min. 300 m) is fognak gyakorlatozni október 7–9. között Spartan repülőgépekkel, illetve október 8–9. között Sólyom repülőgépekkel, a következő útvonalon: Gyergyószentmiklós–Csíkszereda–Sepsiszentgyörgy–Székelydvarhely.

Szintén a hivatal közlése szerint a gyakorlatok Csíkszereda nyugati területét érintik, az Olt jobb oldali partját, a 13A jelzésű nemzeti út közelében. Marian Botea dandártábornok a pénteki sajtótájékoztatón arról is beszélt: a szimuláció során azt is gyakorolni fogják, hogyan kell elsősegélyben részesíteni és kimenekíteni vegyi szennyeződéssel is járó támadás esetén a sebesülteket. A katonatiszt szerint a hadgyakorlatba ezért bevonják a helyi kórházakat is.

A Maszol megkeresésére Kiss Edit, a Hargita Megyei Sürgősségi Kórház sajtószóvivője azt nyilatkozta, hogy intézményüket nem kérték fel semmilyen közreműködésre, így nem fognak részt venni a gyakorlatban.

