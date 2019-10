Délvidék: Topolyán jól halad a fürdőkomplexum alapjának megépítése

2019. október 8. 08:55

Az egykori Vénusz szabadidőközpont helyén javában zajlanak a munkálatok. Az ingoványos talaj miatt új fürdőkomplexum alapjainak előkészítését speciális eljárással végzik el. A cölöpözést, az alapozást és a szigetelést még idén szeretnék befejezni. A tervek szerint utána azonnal megkezdik az építkezés második fázisát.

Topolya ősi magyar címere - vmsz.org.rs

A fürdő átadása 2021 elejére várható. A fejlesztés összértéke mintegy 800 millió dinár.

A fürdő alapjait úgy erősítik meg, hogy húsz méter mély furatokba vasbeton cölöpöket öntenek ki, majd ezeket összekötik és erre öntik ki a létesítmény alapját. Naponta 10-12 cölöp készült el. Az utolsó cölöpök kiöntésekor a helyszínen járt Kislinder Gábor, Topolya község polgármestere, aki elmondta, hogy a munkálatok a tervezett ütemben folynak. Az alap megerősítése 44 millió dinárba kerül, és ebből eddig több mint 30 millió értékben már el is végezte a munkálatokat a kivitelező. Jelenleg a cölöpök tetejének a tisztázása, a vasakon keletkezett sérülések kijavítása zajlik. Kislinder elmondta, hogy a tervek szerint ezt a szakaszt szeretnék még az idén befejezni, hátra van még a szigetelés és az alapozás.

A polgármester azt is elmondta, hogy az építkezés következő, várhatóan januárban kezdődő szakaszára is előirányozták a költségvetésben az anyagi eszközöket. Mint ismeretes, egy nagy kapacitású termálkút és egy hideg vizes kút kifúrása már korábban megtörtént. A 80-as években épült egykori Vénusz alapjaival is gondok voltak. Most viszont összesen 203 cölöppel erősítik meg az alapokat. Kislinder reményei szerint 2021 márciusáig elkészülhet az új szabadidőközpont.

