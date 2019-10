Tállai András: a magyar gazdaság stabil lábakon áll

2019. október 8. 11:20

A magyar gazdaság stabil lábakon áll, míg az államadósság 2011-ben a GDP 80 százaléka felett volt, legfrissebb adatok alapján a lélektani 70 százalék alatt van, június végén 68,2 százalék volt, a 2019. második negyedévi GDP-bővülés elérte az 5,2 százalékot, ezzel Magyarország az uniós rangsorban a második helyen áll - mondta Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden sajtótájékoztatón, Budapesten.

Tállai András - hirado.hu

Hozzátette: a 2019-re prognosztizált 4,1 százalékos magyar GDP növekedés magasabb, 4,6 százalék lehet.



Tállai András elmondta, a magyar államadósság-kezelésben fő célja az adósságráta csökkentése, a lakossági állampapírok állományának növelés a devizaadósság arányának mérséklésével.



A Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára felhívta a figyelmet arra, hogy az ilyen mértékű gazdasági növekedés a csökkenő államadóssággal, és költségvetési hiánnyal, azaz fegyelmezett költségvetéssel együtt ritka együttállás, az általános gyakorlat az, hogy egymás rovására lehet ezeket a folyamatokat erősíteni, vagy gyengíteni.



Tállai András emlékeztetett, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) módosította a tavalyi növekedési adatokat, 4,9 százalék helyett 5,1 százalékkal nőtt a GDP 2018-ban. Az idén pedig ennél is magasabb ütemben, 5,2 százalékkal erősödött a magyar gazdaság, ezzel az értékkel Magyarország az uniós rangsor második helyén van, az 1,4 százalékos uniós átlagot csaknem négyszeresen meghaladva.



A növekedés főként a kormányzati intézkedéseken, valamint a belső motorokon alapul. A kormányzati intézkedések, ezen belül is kiemelten a hatéves bérmegállapodás, a kormány versenyképességi programja, a családok otthonteremtésének elősegítése, valamint a beruházásösztönző gazdasági környezet együttesen 1,6 százalékponttal járult hozzá a növekedéshez - tette hozzá az államtitkár.



Tállai András kiemelte, a tavalyi növekedést a NAV adatai is alátámasztják, a 2018-as társaságiadó-bevallások adatai alapján a nettó árbevétel 5,4 százalékkal emelkedett 2017-hez képest.



A Pénzügyminisztérium államtitkára hangsúlyozta, a kormány fő célja a magyar államadósság-kezelésben az adósságráta csökkentése, a lakossági állampapírok állományának növelése a devizaadósság arányának a mérséklésével. Az államadósságon belül a devizaarány a 2011 végi 52 százalékról 21 százalékra, a külföldiek aránya pedig 65 százalékról 35 százalékra esett, ezzel hozzájárul az ország devizakitettségének csökkentéséhez. Ezt a folyamatot az idén már a nemzetközi hitelminősítő intézetek is elismerték - mondta Tállai András.



Rámutatott arra is, hogy a gazdaságvédelmi akcióterv intézkedései működnek, a Magyar Állampapír Plusz jelentősen hozzájárul az államadósság devizaarányának a csökkentéséhez.



Az év végére még kedvezőbb lehet a helyzet, hiszen legfrissebb adatok szerint 2215 milliárd forintért jegyzett a lakosság a Magyar Állampapír Plusz államkötvényből.

MTI