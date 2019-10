Hollik: kiszállítási kvóta lehet, de kötelező betelepítési kvóta nem

2019. október 8. 15:35

A migránskvóta újra napirenden van, fenyegeti a tagállamokat és az európai városokat - mondta a kormányszóvivő keddi budapesti sajtótájékoztatóján. Hollik István kijelentette: a magyar kormány álláspontja változatlan: kiszállítási kvóta lehet, de kötelező betelepítési kvóta nem.

Hollik István - MTI/Máthé Zoltán

Hollik István felidézte a Dimitrisz Avramopulusz migrációs biztos által adott keddi nyilatkozatot, amelyben újra a máltai migrációs kvóta elfogadására szólította fel az unió tagállamait.



A kormányszóvivő megerősítette a magyar kabinet eddigi álláspontját, amelyből - hangsúlyozta - eddig sem engedtek és ezután sem kívánnak engedni, azaz kiszállítási kvóta lehetséges, de kötelező betelepítése kvóta nem.



Nem a bevándorlókat kell behozni, hanem azokat, akik illegálisan bejöttek, kell kivinni Európa területéről - jelentette ki.



Hozzátette: a biztos nyilatkozata megerősíti, hogy a távozó brüsszeli bizottság az utolsó heteit a kötelező betelepítési kvóta kikényszerítésére kívánja fordítani.



A bevándorláspártiak továbbra is azon dolgoznak, hogy még több migránst hozzanak be, hogy azokat kötelező módon szétosszák. A máltai kvótamegállapodás elfogadásával és kiterjesztésével az a cél, hogy kényszerpályára állítsák a tagállamokat és az uniós bizottságot - értékelt Hollik István.



Mélységesen antidemokratikusnak és inkorrektnek nevezte, hogy az utolsó napjait töltő Európai Bizottság kényszerpályára akarja állítani az új Európai Bizottságot, "hogy ne legyen mozgástere a kontinenst érintő egyik legfontosabb üggyel kapcsolatban.



A kormányszóvivő hangsúlyozta: látják, hogy nem ez az első, és nyilvánvalóan nem is az utolsó próbálkozás. Próbálkoztak a belügyminiszterek tanácsán, korábban a LIBE-bizottságban, ahol megkísérelték arra rávenni a tagállamokat, hogy fogadják el a kvótamegállapodást - emlékeztetett.



Hollik István kijelentette: az az ellenzéki és baloldali érvelés, hogy migránskvóta nincs és nem is volt napirenden, nem állja ki az igazság próbáját.



A kormányszóvivőt kérdezték Borkai Zsolt győri polgármester ügyéről is, amire úgy reagált, hogy a kormány ezt az ügyet a városvezető magánélete részének tekinti és nem kívánja kommentálni.



MTI