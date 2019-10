Három tagállam jelezte csatlakozási szándékát a máltai egyezséghez

2019. október 9. 10:14

Három tagállam jelezte csatlakozási szándékát a Földközi-tengeren kimentett bevándorlók elosztására vonatkozó máltai megállapodáshoz az európai uniós belügyminiszterek keddi luxembourgi tanácsülésén.

A találkozón informális napirendi pontként volt szó a Franciaország, Málta, Németország és Olaszország által egyelőre csak hat hónapra aláírt egyezmény esetleges kiterjesztéséről, és azt egyelőre egyedül Írország, Luxemburg és Portugália biztosította egyértelműen támogatásáról.

Dimitrisz Avramopulosz, az Európai Bizottság migrációs ügyekért felelős tagja hangsúlyozta, hogy a mostani ülés csupán az első lépés, további egyeztetésekre lesz szükség. Elmondta továbbá, hogy pénteken szakértői szintű tárgyalások lesznek az ügyben Brüsszelben.

Több tagállam azzal indokolta az elutasítást, hogy még a 2015-ös menekültválság idején érkezettek integrációján dolgozik, egyesek pedig úgy vélekedtek, hogy a megállapodás ösztönzé az Európába irányuló migrációt. Sajtóhírek szerint mintegy tucatnyi állam jelezte: csak akkor támogatná a felvázolt terveket, ha azok egy állandó megoldás alapjait jelentenék az EU egésze számára.

Horst Seehofer német belügyminiszter aláhúzta, hogy az életmentés a bírálók érveivel szemben nem fejt ki úgynevezett szívó hatást, amennyiben pedig esetleg mégis visszaélnének az egyezséggel, és százak helyett hirtelen ezrek kezdenének érkezni, akkor annak másnap véget is vetne.

„Tegnap is heten voltunk, ma reggel is heten voltunk, és most is heten vagyunk. Nem történt sok változás” – mondta Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter.

Luciana Lamorgese, az olasz belügyi tárca vezetője is csalódottságának adott hangot, kiemelve, reméli, hogy az év végéig mások is vállalják majd a részvételt.

Maria Ohisalo, az EU soros elnökségét betöltő Finnország képviselője a közös menekültügyi rendszer mielőbbi reformjának szükségét hangoztatta.

A szakértők szerint a számos részletet nélkülöző egyezmény értelmében négy héten belül el kellene végezni az érkezők átvilágítását, áthelyezését és menedékkérelmük elbírálását, majd a jogosulatlan kérelmezők visszaküldését.

Bulgária, Ciprus és Görögország az ülésen arra figyelmeztetett, hogy a kelet-mediterrán útvonalra nem fordít kellő figyelmet az Európai Unió, annak ellenére sem, hogy a legtöbb menedékkérőt ismét ott regisztrálják, ráadásul emelkedő trend figyelhető meg.

A három ország olyan rendszer elfogadását sürgeti, amely enyhítené a nyomást minden túlterhelt migrációs frontországon, nem csak Máltán és Olaszországon.

hirado.hu - MTI