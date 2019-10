Délvidék: 34 középiskolába juttat el tankönyveket az MNT

2019. október 11. 10:09

Új segédtankönyveket biztosított a szerb, mint nem anyanyelv tantárgy tanításához a Magyar Nemzeti Tanács Vajdaság 34 középiskolájának, adta hírül a Pannon RTV.

Az új kiadványok nemcsak a diákok igényeihez igazodnak, hanem az államilag előlátott új tantervhez is. A kötetet ma az Adai Műszaki Iskola diákjai is megkapták.

A tavaly elkészült, idén pedig a tavalyi sikerből fakadóan újranyomtatott segédtankönyveket szerdán délelőtt osztották szét az Adai Műszaki Iskolában.

A kötet, amely idén is térítésmentesen jut el a középiskolásokhoz, a Forum Könyvkiadó Intézet gondozásában jelent meg. Szerzői pedig hat olyan középiskolai szerbtanár, akik több éves tapasztalattal rendelkeznek.

A segédtankönyv a 2018/2019-es tanévben került először a vajdasági magyar diákokhoz. A Magyar Nemzeti Tanács célja a kötettel, hogy a középiskolások hasznos szerb tudással rendelkezzenek négy év után, így pedig könnyebben válasszanak itteni egyetemet, főiskolát – mondta Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke.

Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke elmondta, hogy mivel a tavalyi évben is minden elsős középiskolás, aki magyar nyelven tanul, megkapta ezt a könyvet ajándékba, és nagyon jónak bizonyult, igény mutatkozott arra, hogy ebben az évben is újranyomtassuk ezt a segédtankönyvet. Mintegy 1400 példányban fogjuk kiosztani a héten, illetve a jövő héten. Ebben az évben is minden magyar ajkú középiskolás meg fogja kapni, valamint az őket tanító tanárok.

A segédtankönyv a kommunikációra, beszédkészségre helyezi a hangsúlyt. Nem titkoltan az is célja, hogy a diákok ne csak az első osztályban, hanem másodikban, harmadikban is forgassák, hiszen bő tudást nyújt, s egy tanév után is van még feldolgozandó témakör.

