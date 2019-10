Fidesz: Karácsony Gergely egy határozat végrehajtására is alkalmatlan

2019. október 11. 12:54

Egy egyszerű határozat végrehajtására is alkalmatlan Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt - mondta pénteki sajtótájékoztatóján a Fidesz budapesti szóvivője.

Zsigmond Barna Pál rámutatott: a Zuglóban élőknek már százhuszonegy napja, vagyis több mint négy hónapja nem kellene fizetniük a parkolásért, ám a polgármester "elszabotálta" a megígért ingyenes parkolást.



A Fidesz budapesti szóvivője "hajmeresztőnek" nevezte, hogy Karácsony Gergely annak ellenére nem hajttatta végre a határozatot, hogy azt polgármesterként maga is megszavazta a kerület képviselőtestületében.



A fideszes politikus felháborítónak nevezte, hogy a "romba döntött költségvetés és a sorozatos titkolózás mellett" Karácsony Gergely ennek sem tett eleget. Kijelentette: a kedvezmény nemcsak az otthonuknál illetné meg a zuglóiakat, hanem bárhol: az iskoláknál, szakrendelőknél, bevásárláskor.



Zsigmond Barna Pál szerint, Karácsony Gergely, aki tetemes kárt okozott a kerületnek, pontosan tudta, hogy nem bosszanthatja tovább a zuglóiakat a fizetős parkolással, amin keresztül napi egymillió forint folyt el a közös kasszából.



"Megígérte, aztán nem hajtotta végre. Most már ezt is a következő polgármesterre hagyja, utána az özönvíz" - fogalmazott Zsigmond Barna Pál, aki szerint ezt hívják alkalmatlanságnak.



Leszögezte: a zuglói polgármester továbbra is adós egy átfogó kimutatással a parkolási rendszerről, amin már legalább egymilliárd forintot veszített a kerület. Megjegyezte, ha a parkolás nyereséges lenne, nem rejtegetné az adatokat.



Arra az újságírói felvetésre, hogy Karácsony Gergely a nyilatkozataiban már nyereségesnek ítéli a zuglói parkolást, azt felelte: Karácsony Gergely sikerekről nem tud beszámolni, Zugló csupán botrányoktól hangos. Ha lenne Zuglóban eredmény, akkor valószínűleg ezekkel kampányolt volna - fűzte hozzá, és beszédesnek nevezte Karácsony Gergely azon sajtótájékoztatóját, "amit Gyurcsánynéval tartott egy gazos telken a kerületben, és mindenféle fejlesztéseket ígértek". Más polgármesterek jellemzően megvalósult beruházásokat mutatnak ilyenkor - mondta.

