Ankara szolidaritást vár NATO-szövetségeseitől a terrorizmus elleni harcban

2019. október 11. 13:41

Törökország szolidaritást vár NATO-szövetségeseitől a terrorizmus elleni harcban - jelentette ki Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter pénteken Isztambulban Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral tartott sajtótájékoztatóján, miután Ankara két nappal korábban terroristaellenes hadműveletet indított Északkelet-Szíriában.

Mevlüt Cavusoglu - aa.com.tr

Cavusoglu úgy fogalmazott: "nem elég azt mondani, hogy értjük Törökország aggodalmait, Ankara nyílt támogatást vár". Hangsúlyozta: a terrorszervezetekkel megkülönböztetés nélkül kell harcolni, ahogy azt Törökország tette eddig és teszi továbbra is. Rámutatott: az északkelet-szíriai hadművelet fontos az észak-atlanti szövetség biztonsága szempontjából is, hiszen a Törökország délkeleti határain túlról, tehát magának a NATO-nak a délkeleti határain túlról érkező terrorfenyegetettséget akarja felszámolni.



Ankara szerdán az általa terrorszervezetnek tartott, Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd fegyveres csoport, valamint az Iszlám Állam (IÁ) dzsihadista terrorszervezet ellen indított offenzívát.

YPG-jelvény - wikipedia.org

A török vezetés az YPG-t a törökországi kurd szakadárok, a nemzetközileg is terrorszervezet nyilvánított Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) szíriai szövetségesének tekinti.



Stoltenberg pénteki felszólalásában jelezte: nincs egyezség a NATO-szövetségesek között az YPG megítélését illetően.

Jens Stoltenberg - nato.int

A főtitkár egyúttal aggodalmait fejezte ki a török diplomácia vezetőjének, és rámutatott: a közös ellenség az Iszlám Állam. Hangsúlyozta: nem szabad engedni, hogy az IÁ elleni nemzetközi fellépés utóbbi években elért eredményei veszélybe kerüljenek és az elfogott dzsihadisták megszökjenek az északkelet-szíriai internálótáborokból.



Cavusoglu leszögezte: az iszlamisták szabadon engedéséről szó sem lehet.



Ugyanakkor hozzátette: minden NATO-tagország tudja, hogy az YPG és a PKK ugyanaz, ha tehát azt mondják, hogy Törökország aggodalmai jogosak, akkor az YPG ellen folytatott harc is legitim.



A Népvédelmi Egységek az Egyesült Államok legszorosabb helyi szövetségese volt az Iszlám Állam elleni harcban.



Recep Tayyip Erdogan török elnök október 9-én jelentette be, hogy a török hadsereg és helyi szövetségese, a Szíriai Nemzeti Hadsereg (SNA) ellenzéki fegyveres csoport Béke Forrása fedőnéven hadműveletet indított Északkelet-Szíriában a Törökország által terrorszervezetnek minősített Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd milícia, valamint az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet ellen. Az offenzíva deklarált célja az, hogy elhárítsa a déli határt fenyegető terrorveszélyt, továbbá egy biztonsági övezetet létrehozva szavatolja a szíriai menekültek hazatérését. A török államfő egyúttal arról is biztosította a nemzetközi közösséget, hogy a hadsereg megőrzi Szíria területi integritását, és kimenti a helyieket a terrorizmus "karmából".



A NATO-főtitkárt pénteki hivatalos isztambuli látogatása keretében a nap folyamán később Erdogan is fogadja.



MTI