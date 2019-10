Már csak a NÚSZ-nál lehet 2019-re éves országos e-matricát vásárolni

2019. október 11. 14:15

Októbertől már csak a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt.-nél lehet 2019-re érvényes éves, országos e-matricát vásárolni, a szolgáltató viszonteladói körében, például benzinkutakon nem. Az ilyen típusú pályamatricát az ematrica.nemzetiutdij.hu weboldalon vagy a NÚSZ 19 ügyfélszolgálati irodájában vásárolhatják meg az autósok - közölte a társaság pénteken az MTI-vel.

A 2020-ra érvényes, országos e-matricák értékesítésében ugyanakkor a NÚSZ viszonteladói hálózata is részt vesz majd.



A NÚSZ felhívta a figyelmet arra, hogy a D2 díjkategóriába tartozó - hétnél több személy szállítására képes, illetve 3,5 tonnánál kisebb össztömegű áruszállító - járműveknél már nem éri meg idénre éves országos e-matricát venni, ehelyett havi országos pályamatrica vásárlását javasolják. Utóbbival jobban járnak az autósok, egy hónapra ugyanis 9560 forintba, míg egy évre 42 980 forintba kerül a D2-es matrica.



A szolgáltató közölte azt is, hogy az autósok körében gyakori a díjkategória tévesztés, ami pótdíj fizetést von maga után. Az idei első fél évben több mint 15 százalékkal nőtt azoknak a magyar autósoknak a száma, akik a D2 kategóriába tartozó járművükre D1-es - azaz személygépjárműre érvényes - országos, havi vagy 10 napos matricát vásároltak. Hozzátették, hogy tavaly a NÚSZ Zrt. a téves besorolás miatt több tízezer fizetésre felszólító levelet küldött belföldi ügyfeleinek.



A NÚSZ Zrt. azt javasolja az autósoknak, hogy matricavásárláskor mindig a forgalmi engedélyben található adatoknak megfelelőn vásárolják meg az e-matricát.



Az ematrica.nemzetiutdij.hu oldalon az autósok tájékoztatást kapnak a megfelelő kategória kiválasztásához, probléma esetén pedig fordulhatnak a NÚSZ telefonos ügyfélszolgálatához is.

MTI