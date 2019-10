A spanyol kormány két héten belül elrendeli Franco tábornok exhumálását

2019. október 11. 14:55

A spanyol kormány két héten belül elrendeli a néhai diktátor, Francisco Franco tábornok (1892-1975) exhumálását a Madrid melletti Elesettek Völgyében található bazilikából - jelentette be Carmen Calvo ügyvezető miniszterelnök-helyettes pénteken.

Franco tábornok 1960-ban - irishtimes.com

Mint mondta, a pontos időpontról 48 órával korábban fogják értesíteni a volt diktátor leszármazottait, hogy jelen lehessenek, ha úgy kívánják.



A síráthelyezést zárt körben, "diszkréten", a nyilvánosság kizárásával fogják elvégezni - tette hozzá Calvo.



Újságírói kérdésre elmondta: mivel a folyamat műszaki előkészítést igényel, még nem döntöttek a pontos dátumról, de véleménye szerint ez "másodlagos" ahhoz képest, hogy Franco földi maradványai október 25-én "már nem lesznek az Elesettek Völgyében".



Carmen Calvo hangsúlyozta: a spanyol kormány rendelkezik a legfelsőbb bíróság felhatalmazásával ahhoz, hogy az exhumálást elrendelje, amelyet a katolikus egyház sem ellenez.



A törvények betartása mindenkire vonatkozik - válaszolta arra, hogy az Elesettek Völgyében található apátságot vezető perjel nem engedélyezi a síráthelyezés végrehajtását.

Santiago Cantera - elindependiente.com



A perjel, Santiago Cantera a spanyol kormányhoz eljuttatott szerdai levelében vallási és morális elvekre hivatkozott, óvott a vallási szabadság megsértésétől ("szent helyről" lévén szó), és felhívta a figyelmet arra, hogy Franco család még nem merítette ki az összes jogorvoslati lehetőséget, amellyel megakadályozhatja az exhumálást.



A spanyol sajtóban megjelent információk szerint a perjel korábban azt is mondta, hogy csak akkor engedi meg az exhumálást, ha arra maga Ferenc pápa kéri.



A spanyol legfelsőbb bíróság döntése alapján azonban nincs szükség az apátság külön engedélyére.



Az exhumálás ellen mintegy 150-en tiltakoztak csütörtök este a kormányzó Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) madridi székháza előtt a diktatúra zászlóival. "El a kezekkel Francótól!" - skandálták.



A szocialista kormány 2018 júniusában egyik első intézkedéseként jelentette be Franco exhumálásának tervét, azzal az indokkal, hogy egy demokratikus országban nem őrizheti mauzóleum egy diktátor emlékét. Az erről szóló kormányzati előterjesztést a spanyol parlament tavaly szeptember közepén szavazta meg.



A diktátor leszármazottai jogi képviselőjükön keresztül azt közölték: minden lehetséges módon megpróbálják megakadályozni az exhumálást, és miután a legfelsőbb bíróság elutasította keresetüket, készek a spanyol alkotmánybírósághoz vagy akár az Emberi Jogok Európai Bíróságához is fordulni.



Spanyolországban 36 éven át, a spanyol polgárháború 1939-es befejezésétől egészen a tábornok 1975-ben bekövetkezett haláláig tartott Francisco Franco diktatúrája.



Uralma, a monarchista-nacionalista jobboldali és a köztársaságpárti baloldali erők között zajló polgárháborút követően kemény megtorlásokkal kezdődött, több ezer embert bebörtönöztek, és legalább 30 ezer embert kivégeztek.



Madridtól mintegy 50 kilométerre található, gigantikus kőkeresztjéről már messziről látható Elesettek Völgye a diktátor polgárháborús győzelmének jelképeként épült több ezer fogoly rabszolgamunkájával.

Valle de los Caídos, Elesettek Völgye - publico.es



Mivel a bazilika hatalmas kriptája túl nagynak bizonyult, Franco odaszállíttatta a köztársaságiak oldalán elesettek holttesteit is a hozzátartozók beleegyezése vagy tudomása nélkül. Hivatalos becslések szerint 30 ezer embert temettek el ott, egyes történészek azonban úgy vélik, hogy valójában legalább kétszer ennyien lehettek.

MTI