Átadták a Reformátorok terén kialakított játszókertet a XVI. kerületben

2019. október 11. 18:27

Átadták a Reformátorok tere fejlesztés második ütemeként kialakított csúszdaparkot és játszókertet Budapesten, a XVI. kerület, a Kertváros Sashalom városrészben péntek délután.

Reformátorok tere - barangolocsalad.hu

Kovács Péter (Fidesz-KDNP) XVI. kerületi polgármester megköszönve a kormány támogatását elmondta: a játszókert 398 millió forintból valósult meg, a beruházást majdnem teljes egészében a kormány finanszírozta.



Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter az átadó ünnepségen kiemelte: a játszókerttel kiegészült Reformátorok tere olyan központi hely lett a kerület életében, ahol a legifjabbaktól a legidősebbekig mindenki találhat magának szórakozást.



Hozzátette: az elkészült Reformátorok tere jó példája a kormány és a kerület együttműködésének, és mintaként szolgálhat további budapesti fejlesztésekhez.



A beruházás azt is példázza, hogy a helyi önkormányzat és a kormány közötti együttműködés milyen látványos eredményre vezethet, ha nem politikai háborúskodás keretében történik, hanem világos célok érdekében, "konstruktív megbeszéléseket" követően - mondta Gulyás Gergely.



Szatmáry Kristóf, a kerület fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt: a kerület vezetői 2006 óta napról napra váltják valóra álmukat, hogy a városrész Budapest legélhetőbb kerületévé váljon.



A közös álomhoz két dolog kellett: a kerületben élő "büszke lokálpatrióták", akik szeretik otthonukat és sokat tesznek érte, és a városrészt vezető csapatra, akik befejezik a közös álom megvalósítását.



"Merjünk közösen tovább álmodni arról, hogy folytatjuk a zöld területek bővítését" a kerületben - fogalmazott Szatmáry Kristóf.



A XVI. kerület Homokdomb utca - Sashalom utca - Milán utca - Rákóczi út által határolt területet rendezésének első ütemében 2017-ben elkészült a Reformátorok tere egy kilátóval, kávézóval és egy szoborcsoporttal. A most befejezett második ütemben kialakítottak egy játszókertet. A kertben helyet kapott három 23 méter hosszú óriáscsúszda, hinták, trambulin, szabadtéri fitnesz eszközök, egy félkör alakú, 5 méter átmérőjű színpad, ivókutak, 28 parkolóhely, 12 kerékpártároló és egy akadálymentesített vizesblokk. A kertben 93 fát is elültettek.



MTI