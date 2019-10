Bukarest: Iohannis a jövő hét elején nevezi meg miniszterelnök-jelöltjét

2019. október 11. 21:14

Romániában várhatóan a Nemzeti Liberális Párt (PNL) alakítja meg a következő kormányt, Klaus Iohannis román államfő pedig a parlamenti frakciókkal folytatott első egyeztetése után pénteken azt ígérte: a jövő hét elején, legkésőbb kedden megnevezi miniszterelnök-jelöltjét.

Az államfő elfogadhatatlannak tartja, hogy a parlament által előző nap leváltott, szociáldemokrata (PSD) Dancila-kormány hosszú ideig ügyvivőként maradjon az ország élén, ezért egyelőre kizárta az előrehozott választások lehetőségét.



Iohannis szerint most "átmeneti kormány" jön, amelynek a mandátuma legfeljebb egy évre szól, de egy szakértői kabinet felállításának lehetőségét is elvetette. Mint mondta: mindenképpen politikai kormányban gondolkodik.



Rámutatott: a konzultációk alkalmával egyedül a PNL vállalkozott kormányzásra, ezért azt valószínűsítette, hogy a PNL fog - egymaga, vagy más pártokat is bevonva - kormányt alakítani. Hozzátette: egy ilyen megoldást a jelek szerint a többi parlamenti párt hajlandó támogatni.



Az előrehozott parlamenti választásokról csak a novemberi elnökválasztás után lehet szó - szögezte le az államfő.



Az újabb mandátumra pályázó jobboldali államfő újabb támadást intézett a PSD ellen: elvesztegetett időnek nevezett minden további napot a PSD-vel az ország élén, a Dancila-kormányt pedig óva intette attól, hogy "elköltse a románok pénzét", amíg ügyvivőként vezeti az országot.



Iohannis szerint a következő kormánynak a PSD által elkövetett hibákat kell majd kijavítania, ugyanakkor cáfolta, hogy a bérek és nyugdíjak lefaragása következne: ezt a PSD által terjesztett hazugságnak nevezte.



A román parlament legnagyobb jobboldali pártja, az európai néppárti tagsággal rendelkező PNL a párt elnökét, Ludovic Orbant javasolta miniszterelnöknek.



A PSD nem vett részt az államfő által kezdeményezett pénteki egyeztetésen, de a párt több tisztségviselője jelezte, a - parlamenti voksok több mint 40 százalékával rendelkező - párt mielőbb ellenzékbe akar vonulni, és nem kizárt, hogy megszavazná egy PNL-kormány beiktatását.



Román politikai elemzők szerint a PSD - kormánya bukása után - most a négy évvel korábbi forgatókönyv megismétlésében reménykedik. Akkor a Ponta-kabinet lemondása után a PSD hozzájárult a Dacian Ciolos vezette szakértői kormány beiktatásához, majd annak leghangosabb bírálójává válva történelmi arányú győzelmet aratott a 2016-os választásokon, és így egy év múlva visszatért a hatalomba.



MTI