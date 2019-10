Felavatták a Budapest Rugby Centert

2019. október 12. 16:55

A magyar rögbiválogatott játékosai gyakorolnak a Budapest Rugby Center pályaavatóján Lettország ellen játszott Európa bajnoki selejtező mérkőzés előtt a Kincsem parkban 2019. október 12-én. MTI/Kovács Tamás

Bónuszponttal nyerte az Eb-meccset a magyar rögbiválogatott a budapesti stadionavatón

A magyar rögbiválogatott 38-13-ra legyőzte Lettország csapatát az Európai Nemzetek Kupája-sorozat első konferencia északi csoportjának budapesti mérkőzésén szombaton.

Az 5. percben gyors céllal lepték meg a magyarok az erőviszonyok ismeretében esélyesebb ellenfelet, majd a vendégek megilletődöttségét kihasználva a házigazdák a 21. percben újabb célt szereztek. Ezt követően a félidő hátralévő részében viszont saját térfelükön védekeztek a magyarok, de mivel ezt zártan, fegyelmezetten, hiba nélkül tették, a nagy elánnal rohamozó lettek cél nélkül maradtak. Még egy tízperces emberelőny sem segített rajtuk.

A 18-3-as első félidőt követően enyhült a vendégek mezőnyfölénye, a magyaroknak az 50., majd a 61. percben egy-egy újabb villanás is elég volt a két célhoz, amely összességében már bónuszpontot ért. A 66. percben a lettek is célt vittek, de a magyaroknak erre is volt még válaszuk. A sok technikai hibát hozó hajrában a lettek megszerezték a második céljukat is, amellyel beállították a végeredményt.

Az egykörös Eb-n a magyar csapat - amely szeptemberben a 64-0-s csehországi vereséggel kezdte a sorozatot - legközelebb május 9-én Luxemburgban lép pályára, majd egy héttel később Svédországot fogadja a csoport zárómérkőzésén.

A magyar szövetség ezzel az összecsapással ünnepelte fennállásának ötvenedik évfordulóját, míg a sportág először mutatta meg magát új, fővárosi bázisán, a Budapest Rugby Centerben. A stadionavatón - amely egész napos rendezvény volt veteránokkal és fiatalokkal - köszöntő beszédet mondott a magyar szövetség elnöke, Kiss Antal, valamint Ian Lindsay, Nagy-Britannia magyarországi nagykövete mellett Sárfalvi Péter helyettes államtitkár. Utóbbi kiemelte: a magyar szövetség mert nagyot álmodni a budapesti stadionnal, és a sportág magyarországi képviselőinek ezt az ötven éves álmát meg is valósította.

Rögbijátékosok a Budapest Rugby Center pályaavatóján játszott Magyarország - Lettország Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen a Kincsem parkban 2019. október 12-én. MTI/Kovács Tamás

MTI