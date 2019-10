A rendszerváltozás utáni nyolcadik önkormányzati választás kezdődik vasárnap

2019. október 12. 23:54

A választások napja lesz vasárnap Közép-Európában. Miközben Magyarországon a települések vezetőiről, a megyei közgyűlések tagjairól, valamint a nemzetiségi önkormányzatok összetételéről lehet dönteni, Lengyelországban parlamenti választást tartanak. Mindkettőre kiemelten figyel majd az M1 csatorna. Hazánkban a rendszerváltozás utáni nyolcadik önkormányzati választás reggel hatkor kezdődik, és este hétig tart majd – számolt be az M1 Híradója.

A választási iroda munkatársai szombat délelőtt minden szavazófülkét és a mozgóurnát ellenőriztek Zalaegerszegen. Az összes szavazókört átvizsgálták, és ahogyan máshol is, itt is mindent rendben találtak. Az ajtókat ragasztóval és pecséttel zárták le.

Közben a helyi választási irodában a szavazólapokat, névjegyzékeket és nyomtatványokat ellenőrizték. Egyesével az összeset, hogy biztosan zökkenőmentes legyen a választás. A szolnoki választási irodában is mindent átnéztek még egyszer. Az urnákat a szavazólapokkal és a többi kellékkel, pecsétekkel, tollakkal együtt hajnalban viszik a szavazókörökbe.

Addig mindent egy helyen, szigorúan rendőrök őriznek.

Több mint nyolcmillióan szavazhatnak vasárnap. A legtöbb választópolgár, összesen csaknem 1700 a VIII. kerület 18-as szavazókörében van. A legkevesebb, mindössze 13 pedig ezúttal is a Zala megyei Iborfián.

Nyomtatványok és szavazás

Országszerte más–más nyomtatványokat kapnak majd az emberek attól függően, hol élnek. Lesznek, akik hármat is kapnak. A nemzetiségi szavazók pluszban még egy zöld színű szavazólapot is kapnak, amelyet a hozzá tartozó szintén zöld színű borítékba kell betenni, és leragasztani.

Szavazni mindenhol ugyanúgy kell, a név melletti körbe rakott „X”, vagy plusz jellel. Ha valaki több polgármestert és a lehetségesnél több képviselőt jelöl meg, annak a voksa érvénytelen lesz.

A szavazáshoz fényképes személyi okmányra, és érvényes lakcímkártyára van szükség. A kormányablakok a hétvégén is nyitva tartanak, vasárnap reggel 7-től este 7 óráig. Esztergomban például sokan igényeltek szombaton új iratot.

A szavazóhelyiségek reggel hatkor nyitnak és este hétkor zárnak. Mozgóurnát a választási bizottságoktól vasárnap délig lehet még igényelni. Kampánycsend nem lesz, de a szavazókörök 150 méteres körzetében a választók döntését tilos befolyásolni.

A korábbi plakátok megmaradhatnak, újakat azonban nem lehet már kihelyezni.

Többféle módon lehet szavazni

Az önkormányzati választások egyik különlegessége, hogy a település méretétől függően többféle módon lehet szavazni. Azokon a helyeken, ahol tízezer főnél kevesebben laknak, három szavazólapot adnak: polgármestert, listáról egyéni képviselőket lehet választani, és a pártlistákra leadott szavazatok alapján áll majd össze az új megyei közgyűlés.

A tízezer fő feletti településeknél, amelyek nem megyei jogú városok, polgármestert választanak, egyéni választókerületekben helyi képviselőket, és az itt élők is szavazhatnak a pártok megyei listájára.

A megyei jogú városok csoportjához tartozik a 18 megyeszékhely és még öt nagyváros: Dunaújváros, Érd, Hódmezővásárhely, Nagykanizsa és Sopron. Ezeken a településeken csak kétféle szavazólap van: polgármestert és a városi közgyűlés tagjairól döntenek.

Budapesten háromféle szavazólapot kapnak a választók, a kerületi polgármester és a kerületi képviselő-testület tagjai mellett a főpolgármesterre lehet szavazni. Pártlista nincs, a Fővárosi Közgyűlés a kerületekben leadott voksok alapján áll össze.

Este 7-ig lehet szavazni

Este 7 óráig lesznek nyitva a szavazókörök, utána az ország 3176 településén elkezdik számolni a szavazatokat. Előbb a Nemzeti Választási Irodába érkeznek az adatok, majd onnan rögtön az M1 stúdiójába.

A választási műsor fél 7-kor kezdődik. Nem csak Budapestre és a nagyobb városokra, hanem a legkisebb településekre is figyelnek. Lengyelországról is szó lesz, hiszen ott parlamenti választásokat tartanak, és magyar szempontból is fontos, hogy ki lesz nyertes.

hirado.hu - M1