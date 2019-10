ÁSZ-elnök: fokozatosan fehéredik a magyar gazdaság

2019. október 15. 12:37

Fokozatosan fehéredik a magyar gazdaság az elmúlt évek intézkedéseinek köszönhetően - értékelte az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke kedden az M1 aktuális csatornán.

Domokos László hozzátette: az adóegyszerűsítő és az adókulcs csökkentő intézkedések kiszámítható gazdasági környezetet és megfelelő viszonyokat teremtettek, ezáltal javítva az adófizetési hajlandóságot.

Elmondta: a magyarországi feketegazdaság visszaesése többek között azzal is magyarázható, hogy megváltozott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzésének módszertana, és az informatikai fejlesztések hatására az önadózás helyett az embereknek csak jóvá kellett hagyniuk a számukra előre megállapított személyi jövedelemadót. A gazdaság fehéredéséhez hozzájárult a nemzeti jövedelem bővülése is - fűzte hozzá, megjegyezve, hogy a 2017-ben előrejelzettekhez képest 2018-ban 6 százalékkal bővültek a bevételek.

Domokos László a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kedden arra is kitért, hogy Magyarországon 2011-2012-ben még 22 százalék volt a kivetett, de be nem szedett áfa, ez a szám a jelenlegi becslések szerint 10 százalék alá csökkent. Ilyen gyorsan, ilyen nagy arányú változást egyetlen uniós tagállamban sem ment még végbe a gazdaság fehéredése szempontjából - hangsúlyozta Domokos László.

