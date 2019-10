Kissé lehűl az idő, aztán visszatér a nyárias meleg

2019. október 16. 10:32

Szerdán átmenetileg egy fokozatosan gyengülő hidegfront zavarja meg a sokévi átlagnál melegebb napokat, ám csütörtöktől újra folytatódik a nyárias idő – olvasható a met.hu honlapján.

Éjszaka nagyrészt derült lesz az ég, főként az Északi-középhegység térségében, valamint délnyugaton köd képződhet, hajnalban pedig nyugaton megnövekszik a felhőzet, és a határvidéken néhol zápor már lehet.

Szerdán nyugat felől átmenetileg tovább növekszik, de közben szakadozik is a felhőzet, és főként a Dunántúlon és középen alakulhat ki eső, zápor, reggel, délelőtt a nyugati megyékben egy-egy zivatar is lehet. Kezdetben keleten, majd nyugaton valószínű több napsütés. Reggelig a déli, szerdán az északnyugatira forduló szél megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 13 fok között alakul, de északkeleten néhol hűvösebb lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán többnyire 18 és 25 fok között alakul, ám északnyugaton, nyugaton csak 15, 17 fok valószínű.

hirado.hu - met.hu