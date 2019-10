Az RMDSZ tiltakozik, amiért nem lesz vita június 4-e Trianon-nappá nyilvánításáról

2019. október 16. 16:52

A bukaresti szenátus néhány napon belül hallgatólagosan - plenáris vita nélkül - hagyja jóvá azt a szociáldemokrata (PSD) törvénykezdeményezést, amely a trianoni szerződés napjává nyilvánítaná június 4-ét Romániában, de ezt az RMDSZ és a kezdeményező is nehezményezi.

Bár a tervezet vitájára megszabott határidő csak október 18-án jár le, a szerdai nap volt az utolsó a héten, amelyen plenáris ülést tartott a kétkamarás bukaresti parlament felsőháza, így a törvényjavaslat hallgatólagosan elfogadott tervezetként kerül át a képviselőházba.

Titus Corlatean volt külügyminiszter a PSD-ből való kilépését is kilátásba helyezte amiatt, hogy az általa beterjesztett tervezet nyilvános vitáját párttársai távozásukkal - szerinte szándékosan - megakadályozták, a létszámhiány miatt ugyanis a ház szerdán döntésképtelenné vált.

"Mérlegelni fogom, hogy van-e még valami teendőm ebben a pártban" - mondta a szociáldemokrata politikus, hozzátéve: "cseppet sem melegíti" őt, hogy hallgatólagosan elfogadottnak nyilvánítják a törvényt.

Corlatean a párttársait hibáztatja azért, hogy - a tervezet többszöri halasztásával, és a plenáris ülés szerdai bojkottjával - megakadályozták őt, hogy a szószékről kifejthesse: milyen fontos méltó módon ünnepelni Romániában a jelenlegi országhatárok nemzetközi elismerésének centenáriumát.

A magyar szövetség szerdai hírlevele szerint az RMDSZ is ellenezte, hogy a szociáldemokrata szenátusi többség vita nélkül küldje tovább a "káros javaslatot" a képviselőházba.

"A javaslat nem segíti elő a jó kisebbség-többség viszonyt Romániában. Egy olyan történelmi eseményről van szó, amely az egyik nemzet számára ünnep, az erdélyi magyar közösség számára viszont nem lehet az" - idézte a hírlevél Cseke Attila frakcióvezetőt.

Az RMDSZ politikusa rámutatott: a kisebbségek jóléte mindig a többség felelőssége egy államban, márpedig a Trianon-napról szóló tervezet szerinte felelőtlenség a többség részéről, amelynek hatályba lépése nem a megbékélést, a közösségek békés együttélését segíti elő.

Amennyiben a törvénytervezetet a képviselőház is elfogadja, Románia minden évben megünnepelné a trianoni szerződést. A kormánynak és a helyi hatóságoknak gondoskodniuk kell majd arról, hogy június 4-én kitűzzék a köztereken Románia nemzeti lobogóját. A jogszabály felhatalmazza az állami és helyi hatóságokat, hogy logisztikai vagy költségvetési támogatást nyújtsanak a trianoni szerződés jelentőségét tudatosító tudományos, oktatási, kulturális rendezvények megszervezéséhez, amelyekről a román közszolgálati médiának is be kell számolnia.

