Magyar tudós kitüntetése a Torinói Egyetemen

2019. október 16. 16:56

A Torinói Egyetem hat évvel ezelőtt alapított kitüntetését eddig olasz, francia és német professzorok kapták. A „Derrida tiszteletbeli professzor” címet az idén Orbán Jolán, a PTE Irodalomtudományi Intézetének tanára vehette át. Köszöntőbeszédében az egyetem rektora kiemelte a két egyetem kutatási programjainak hasonlóságát és méltatta a magyarországi professzor nemzetközi visszhangot kiváltó munkásságát.

Orbán Jolán Kolozsvárott, Zürichben, Párizsban és Bostonban folytatott tanulmányokat, 1990 óta tanít a pécsi egyetemen. A nyolcvanas években ismerkedett meg a Jacques Derrida (1930-2004) dekonstrukció-filozófiájával Zürichben, később Párizsban óráira járt. Derrida 1993-ban a pécsi egyetemen tiszteletbeli doktori címet kapott, ahova 2000-ben ismét visszatért. Ekkor a párizsi és a kaliforniai (Irvine) egyetem mellett Pécsett mutatta be egyetem- és tudományelméletét, melynek a „feltétel nélküli egyetem” címet adta. Derrida gondolkodásmódja napjainkban döntően befolyásolja a művészetek, az irodalom, az építészet, a nyelvészet sőt a természet- és mérnöki tudományok különféle irányzatait. Születtek olyan értelmezések is, amely szerint az Újszövetség az Ószövetség dekonstrukciója, elemeiből újraépítése.

Orbán Jolán a díjátadó után a Torinói Egyetem előtt

Orbán Jolán az idén tizenötödször rendezte meg Pécsett a nemzetközi Derrida emlékelőadások-at, mely konferenciasorozat világszerte ismertté vált. Orbán Jolán Derrida írás-fordulata című könyve németül is megjelent, az új típusú gondolkodásmód bemutatása. Előadásában Orbán Jolán Derrida azon szövegét mutatta be, amelyet a Pécsi Tudományegyetemen mondott el, „Ki az anya?” címen, és amely eddig csak magyarul jelent meg. A díjátadó ünnepséghez nemzetközi konferencia is csatlakozott Torinóban, melyben egyebek mellett Derrida híres kijelentését „nincs semmi a szövegen kívül” értelmezték, de téma volt a természet, a jog és az irodalom dekonstrukciós megközelítése is. Orbán Jolán beszédében köszönetet mondott a Pécsi Tudományegyetemnek, hogy lehetővé teszi a lehető legmagasabb szintű tudományos munkát.

magyarnemzet.hu