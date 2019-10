Labdarúgó NB I - Albertékat hagyhatja le a derbin a Ferencváros

2019. október 18. 10:27

A címvédő Ferencváros az ősi rivális Újpestet fogadja a labdarúgó NB1 kilencedik fordulójának rangadóján, szombaton.

Albert Flórián, az egyetlen magyar aranylabdás játékos - MTI/Kovács Gyula

A két klub 114 éves rivalizálásának ez lesz a 227. bajnoki összecsapása, az eddigi találkozókon 103 ferencvárosi siker mellett 62 döntetlen és 61 újpesti győzelem született. A zöld-fehérek 2015 óta, 11 meccse veretlenek a derbiken, hatszor nyertek öt döntetlen mellett. Ilyen kiváló sorozatot pedig 88 éve nem produkáltak az ősi rivális ellen.



Ha Szerhij Rebrov együttese nem kap ki a Groupama Arénában, 41 mérkőzésesre növeli hazai, bajnoki veretlenségi sorozatát, amely 2017. április 15. óta tart. Akkor a Vasas nyert 2-1-re a 2014-ben átadott létesítményben. Hasonló szériát legutóbb az Albert Flórián és Rákosi Gyula nevével fémjelzett Ferencváros 1966. szeptember 25-től 1969. május 4-ig produkált. A szintén 40 mérkőzésen át tartó menetelésnek éppen az Újpesti Dózsa vetett véget.

A presztízse ugyan jóval kisebb a Mezőkövesd és a MOL Fehérvár FC összecsapásának, ugyanakkor joggal nevezhető rangadónak ez a találkozó is, mivel a tabella második helyezettje fogadja a listavezetőt. A meccs esélyese ezzel együtt is a fehérvári gárda, már csak azért is, mert a matyóföldiek a legutóbbi két hazai bajnokijukat elveszítették a Paks és a Budapest Honvéd ellenében.



A Kisvárda edzőváltás után az újonc és sereghajtó Kaposvárhoz látogat. A vendégeknél most debütál a Miriuta László helyére a héten kinevezett Kocsis János, Dajka László edzőpáros.

NB1, 9. forduló:

szombat:



Mezőkövesd Zsóry FC-MOL Fehérvár FC 17.00



Puskás Akadémia FC-Paksi FC 17.00



Kaposvári Rákóczi FC-Kisvárda Master Good 17.00



ZTE FC-Budapest Honvéd 17.00



Debreceni VSC-Diósgyőri VTK 17.00

Ferencvárosi TC-Újpest FC 19.30

MTI