Bölcsődetervezési ötletpályázatot hirdet a kormány

2019. október 18. 11:26

Építészeti ötletpályázatot hirdet bölcsődék tervezésére a Lechner Tudásközpont az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkársága és a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága megbízásából.

Kép: pixabay.com

Az Emmi által pénteken az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a pályázat beadási határideje december 15-e, az eredményhirdetés pedig 2020. január 15-én lesz.

Az országos építészeti pályázat célja, hogy a hazai bölcsődeépítési programban olyan kiemelten jó építészeti minőségű, gazdaságosan megvalósítható és üzemeltethető intézmények jöjjenek létre, amelyek oktatásmódszertani és pszichológiai szempontból is megfelelőek, valamint a lehető legnagyobb mértékben segítik a kisgyermekek fejlődését - áll a közleményben.



A részletes jogszabályi feltételek a pályázat honlapján (bolcsodepalyazat.lechnerkozpont.hu) érhetőek el, regisztrálni és kérdéseket feltenni az e-epites.hu portálon lehet - tudatta a minisztérium.A tájékoztatás szerint a pályázatra olyan alkotóközösségek jelentkezését várják, amelyekben legalább egy tervezői jogosultsággal rendelkező építész is van. A pályázati anyagból kiadvány készül, amely segítséget nyújt a bölcsődék tervezésénél és építésénél a beruházók és a tervezők számára, illetve kiindulópontot biztosít a bölcsődeépítés jelenleg érvényes szabványának felülvizsgálatához és szükség szerinti korrekciójához.



MTI