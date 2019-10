November 26-ig lehet pályázni az Élvonal kutatói program támogatásaira

2019. október 18. 11:55

November 26-ig lehet pályázni a megújult Élvonal kutatói kiválósági program támogatásaira - mondta el Szabó István, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs (NFKI) Hivatal elnökhelyettese a pályázati aktualitásokról rendezett pénteki sajtótájékoztatón Budapesten.

A program lényeges változása, hogy míg korábban főként a hazai kiválasztási rendszeren kellett átesniük a pályázóknak, idén ezt nemzetközi szintre helyezték át. Az Élvonal program keretösszegéből olyan kutatók részesülhetnek, akik elsősorban az ERC, azaz az Európai Kutatási Tanács programjaiban megfelelő szakmai értékelést értek el, de nem jutottak forráshoz, illetve akiknek jelenleg is fut nemzetközi kutatási projectje az ERC-n belül - közölte az elnökhelyettes.





A támogatott projekteknek magyarországi kutatóhelyhez kell kötődniük, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy Magyarország a térség kutatás-fejlesztési és innovációs központjává fejlődjön. Az Élvonal programra idén is tematikus megkötés nélkül lehet pályázni, tehát az NKFI Hivatal bármilyen tudományterületről szívesen látja azoknak a vezető kutatóknak a pályázatait, akik nemzetközileg elismert, kiemelkedő tudományos hatást kiváltó eredményeket értek el, és szakterületük formálóivá váltak.



A tudományos teljesítmény mércéje, hogy a pályázó 2017 januárja és 2020 augusztusa között sikeresen lezárt vagy le fog zárni egy általa vezetett és az ERC által Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant, vagy Synergy Grant kategóriában támogatott kutatási projektet, illetve e kategóriák valamelyikében megfelelő szakmai értékelést ért el, de végül forráshiány miatt nem nyert támogatást.



Schanda Tamás, az Innovációs és Technológia Minisztérium parlamenti államtitkára kiemelte, hogy idén mintegy 14 milliárd forintot fordítanak az egyéni kutatók és kutatócsoportok támogatására, ennek része a most meghirdetett Élvonal program 3 milliárdja, amely a legkiválóbb kutatókat fogja itthon tartani.



Az alapkutatások támogatására az NKFI Hivatal olyan pályázati rendszert alakított ki, amelynek egymásra épülő konstrukciói jól követik a kutatói életpálya szakaszait. A posztdoktori program és a fiatal kutatók témapályázata a pályájuk elején lévő kutatókat segíti összesen 4 milliárd forint értékben, a klasszikus kutatási témapályázat már stabil kutatói háttérrel rendelkező kutatók számára biztosít finanszírozást egy adott kutatási projekt megvalósítására, kiegészülve a nemzetközi együttműködésben végzett kutatási témapályázattal összesen 5,8 milliárd forint keretösszegben. A portfólió további eleme a jelentős nemzetközi hatású eredményeket elért kutatócsoportok támogatása 1 milliárd forinttal - ismertette a részleteket az államtitkár.



Kiemelte: a 2020-ra kiírt Élvonal kutatói kiválósági program 10-15 leendő nyertese a következő öt évre akár 300 millió forint vissza nem térítendő támogatást is elnyerhet a kutatócsoportja finanszírozására, illetve kutatásai magyarországi megvalósítására.



Schanda Tamás elmondta azt is: Magyarország célul tűzte ki, hogy a kutatás-fejlesztési ráfordítások GDP-arányos összege 2020-ig eléri az 1,8 százalékot, 2030-ra pedig a 3 százalékot. Ennek érdekében a jövő évi költségvetésben az eddigi 133 milliárd forinthoz képest 32 milliárd forinttal több jut innovációra és kutatás-fejlesztésre. A többletforrás az NKFI Alap jelenleg elérhető pályázati programjainak továbbvitele mellett további hazai forrásokból új kutatás-fejlesztési programok elindítására is lehetőséget biztosít - fűzte hozzá.



