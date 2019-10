Jelentősen javult a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér megítélése

2019. október 18. 15:35

Jelentősen javult a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér megítélése az utasok körében a nyári időszakban végzett felmérés szerint - közölte a Budapest Airport pénteken az MTI-vel.

A világszerte több mint 700 repülőtéren egységes módszertannal végzett kutatás eredménye szerint az előző év azonos időszakához képest jelentős mértékben, 5-ös skálán 3,66 pontról 3,83 pontra emelkedett a budapesti repülőtér utaselégedettségi mutatója. A megkérdezett utasok 37 különböző szempont alapján értékelik az őket leginkább érintő szolgáltatásokat, az általános repülőtéri légkörtől kezdve a tisztaságon át, a kötelező ellenőrzések gördülékenységéig.



Az utasok visszajelzése alapján a Budapest Airport közelmúltban elvégzett fejlesztései láthatóan javítottak a szolgáltatások minőségén. A rekord nyári forgalom mellett is rövidült az utasfelvételnél a várakozási idő, és jelentős mértékű fejlődést tapasztaltak az utasok a biztonsági ellenőrzéssel töltött idő esetében.



A check-in folyamatának gördülékenységét elősegítő fejlesztések között a repülőtér idén elindította a korai utasfelvételt és az önkiszolgáló poggyászfeladást is. A biztonsági ellenőrzésnél jelentős kapacitásbővítés zajlott le, és egy sor, az utasok számára látható és nem látható fejlesztéssel sikerült gyorsítani az ellenőrzés folyamatát, így a várakozási idő még csúcsidőben is átlagosan 10 perc alatt marad.



Szintén kevesebb időt töltenek az utasok az útlevél-ellenőrzésnél, a mosdók és a terminál tisztaságát pedig kiugróan jobbra értékelték, mint a tavalyi év azonos időszakában. Fontos visszajelzés ugyanakkor az is, hogy az utasok továbbra is a parkolási lehetőségeket tartják a leginkább fejlesztendő területnek - olvasható a közleményben.

