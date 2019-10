Többközpontú ciklonrendszer, gyengén felhős ég, néhol ködszitálás

2019. október 18. 15:50

Kontinensünk északnyugati felén-harmadán egy többközéppontú ciklonrendszer és a hozzá tartozó légköri frontok teszik változékonnyá az időjárást: többnyire erősen felhős az ég, többfelé esik az eső, Skandinávia északi vidékein havazik.



A Földközi-tenger medencéjében, valamint Közép- és Kelet-Európában egy nagykiterjedésű anticiklon az uralkodó. Hatására nagy területen szinte zavartalan a napsütés, de előfordulnak olyan térségek, ahol csak lassan oszlik fel az éjszaka képződő köd, illetve alacsonyszintű rétegfelhőzet.



A hőmérséklet csúcsértéke a nyugati és az északi országokban többnyire 11 és 19 fok között, a Skandináv-félsziget északi részén csupán fagypont körül alakul. Délkelet felé haladva egyre melegebb van, a Balkán-félszigeten 28-29 fokot is mérnek.



Péntek estig változatlanul anticiklon határozza meg a Kárpát-medence időjárását, folytatódik a csendes őszi idő az ország nagyobb részén az átlagosnál jóval magasabb hőmérséklettel.

Várható időjárás az ország területén szombat estig: az ország nagy részén többnyire derült vagy gyengén felhős idő lesz. Éjszaka többfelé képződik köd, illetve alacsonyszintű rétegfelhőzet, amely szombaton - főként az Alpokalján és a Kisalföldön - néhol tartósan is megmaradhat, másutt várhatóan még délelőtt feloszlik.



Csapadék nem valószínű, legfeljebb a ködös tájakon lehet néhol ködszitálás. Estig a Kisalföldön, pénteken a Dunántúlon másutt is többfelé megélénkül a délies szél.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 12 fok között alakul, ám a derült, szélvédett, hidegre hajlamos vidékeken ennél hidegebb is lehet.



A legmagasabb hőmérséklet pénteken többnyire 19 és 26 fok között várható, de főleg az Alpokalja, valamint a Kisalföld tartósan ködös tájain ennél jóval alacsonyabb maximumértékek is valószínűek.

MTI