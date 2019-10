Több mint száz migránst vett fedélzetére az Ocean Viking civil hajó

Az Ocean Viking civil hajó 104 menedékkérőt vett fedélzetére pénteken egy gumicsónak fedélzetéről 50 tengeri mérföldre (93 kilométer) a líbiai partoktól - közölte a hajót üzemeltető SOS Mediterranée és az Orvosok Határok Nélkül (MSF) civil szervezet.

A migránsok csoportjában 10 nő és 40 fiatalkorú is van.



Időközben 81 illegális bevándorló érkezett az olasz partokra Lecce közelében egy vitorláshajóval. Az olasz hatóságok jelenleg azt vizsgálják, hogy az iraki, indiai, pakisztáni és afgán migránsok közé embercsempészek is keveredtek-e.



A Szardínia sziget déli részén található Teulada község térségébe pedig 23 migráns érkezett a nap folyamán két bárkával, amelyek Algéria partjai felől indultak útnak. A dél-olaszországi Lampedusa szigetére is érkeztek kisebb bárkákon menedéket keresők. Pénteken két csónak érte el a szigetet, összesen húsz tunéziai állampolgárral a fedélzetükön.



Luciana Lamorgese olasz belügyminiszter cáfolta a Matteo Salvini vezette, bevándorlásellenes, ellenzéki Liga párt állítását, miszerint Giuseppe Conte olasz miniszterelnök második kormányának hivatalba lépése óta Olaszország ismét egy "migránsinvázióval" szembesül. Lamorgese parlamenti beszédében hangsúlyozta: Olaszország számára nem újdonság, hogy partjaira migránsok érkeznének kisebb bárkákon. A Liga képviselői élesen bírálták a tárcavezető kijelentéseit, s transzparenseket lengettek, amelyeken az "Állítsátok meg a migránsinváziót" felirat volt olvasható.



Az olasz belügyminisztérium szerint szeptemberben 2386 migráns érkezett az országba tengeri úton. Ez a legmagasabb érték havi szinten eddig az idén. Ugyanakkor szeptember volt az első hónap 2019-ben, amikor a tavalyi év azonos időszakához képest több menedékkérő érkezett Olaszországba.



Lamorgese hivatali elődje, Matteo Salvini ezért élesen bírálta a balközép kormányt.



