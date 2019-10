Potápi: a magyar nemzetpolitika sikeres éveket tudhat maga mögött

2019. október 18. 18:06

Sok sikert és eredményt ért el a magyar nemzetpolitika a határon túli nemzetrészekkel együttműködve az elmúlt években - jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára a felvidéki Nagymegyeren, ahol előadást tartott a Pro Civis társulás által idén már kilencedik éve megrendezett Önkormányzati Szabadegyetemen.

A felvidéki magyar polgármesterek, megyei és önkormányzati képviselők képzéséhez kapcsolódóan létrehozott rendezvényen Potápi Árpád János a magyar nemzetpolitika eddigi eredményeiről és a 2020-as évet érintő célkitűzéseiről beszélt.



Elmondta: a magyar nemzetpolitika az elmúlt években nagyon sok sikert és eredményt tudott elérni a határon túli nemzetrészekkel illetve azok magyar politikai pártjaival, szervezeteivel és a történelmi egyházakkal együttműködve. Kifejtette: számos kulturális, oktatási és egyházi épületet sikerült felújítani, jó ütemben zajlik az óvodaprogram, sikerült megerősíteni a magyar oktatási intézményrendszert, illetve a magyar médiát is.



A nemzetpolitikai államtitkár felidézte: 2020 a nemzeti összetartozás éve lesz, ennek alkalmából vissza lehet emlékezni a száz évvel korábbi történelmi eseményekre, rá lehet mutatni azokra a sikerekre, amelyeket a nemzet szétszakítottsága ellenére is el tudott érni, és arra is, hogy a magyarok meg tudták őrizni identitásukat az elszakított részeken és Magyarországon egyaránt.



"Most lehetőségünk van arra, hogy a vesztes 20. századot le tudjuk zárni, és közösen el tudjuk indítani a remélhetőleg győzedelmes 21. századot" - emelte ki Potápi Árpád János. A célkitűzésekről szólva rámutatott: a magyar nemzetpolitika alapvető - az elmúlt kilenc évben megismert - programjai és céljai hasonlóak maradnak. Kifejtette: ezek a nemzeti identitás megerősítése az intézményrendszerek megerősítése által, a családok megerősítése, illetve a gazdaságfejlesztés. Utóbbi a Kárpát-medence, mint gazdasági régió fejlesztését jelenti, ami a szülőföldön való boldogulás erősítését célozza.



"Amikor magyar nemzetpolitikáról beszélünk, azt nem lehet szembeállítani a többségi nemzetekkel" - jelentette ki Potápi Árpád János. Hozzáfűzte: a többségi nemzeteknek is érdekük, hogy a magyarság erősödjön és otthon érezze magát, illetve a magyaroknak is érdeke, hogy a mellettük élő nemzetek is erősödjenek meg.



MTI