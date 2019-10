Azbej Tristan: az üldözött keresztény fiatalok védelme a legfontosabb

2019. október 18. 18:17

A kormány szerint a legfontosabb segítség, ha az üldözött keresztény közösségek fiataljait támogatják - mondta a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkára pénteken Budapesten.

Azbej Tristan azt a 217 közel-keleti keresztény fiatalt köszöntötte, akik a magyar állam ösztöndíjasaiként szeptemberben kezdték meg tanulmányaikat különböző magyar egyetemeken.



Kiemelte: ezek a fiatalok tanulmányaik végeztével hazatérve családjaikat, közösségeiket segítik majd az itt megszerzett tudással.



Hozzátette: az ösztöndíjprogram ugyanakkor nemcsak a hallgatókat gazdagítja, hanem "minket is", mert ezek a fiatalok "erőt, hitet, bátorságot adnak nekünk".



Kitért arra: több mint 245 millió embert üldöznek keresztény hite miatt, a világ pedig elhallgatja ezt. Magyarország keresztény országként szolidaritást vállal az üldözöttekkel és támogatja őket. Ezért épít a Közel-Keleten, Afrikában és Ázsiában iskolákat, egészségügyi intézményeket és templomokat, és ezért hozta létre ezt az ösztöndíjprogramot is.



Beszéde végén Azbej Tristan kérésére a diákok közösen imádkoztak annak a nigériai ösztöndíjas lánynak az édesapjáért, akit nyáron gyilkoltak meg a Boko Haram terroristái.



Az ösztöndíjprogram célja, hogy a Közel-Keletről érkező fiatalok a Magyarországon megszerzett szaktudás birtokában hazatérve hozzájáruljanak közösségeik újjászervezéséhez a fegyveres konfliktusok által sújtott régiókban.



A magyarországi egyházak segítségével a diákok pasztorációs programban is részt vesznek, hogy megőrizhessék vallási identitásukat és a szülőföldjükhöz való ragaszkodásukat.



Az ösztöndíjasok többsége Szíriából, Egyiptomból, Nigériából és Irakból érkezett, az elkövetkező 12 hónapban a többi között mérnöki, természettudományi, orvosi, bölcsész-, gazdasági, informatikai és jogi karok hallgatói lesznek.



MTI