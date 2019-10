Johnson: nincs jobb megállapodás a most elért egyezménynél

2019. október 18. 19:57

Boris Johnson brit miniszterelnök szerint a héten elért egyezménynél nem lehet jobb megállapodást kötni az Európai Unióval a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről.

Boris Johnson - dailymail.co.uk

Johnson péntek este a BBC televíziónak nyilatkozva kijelentette: az Egyesült Királyság egésze és különösen Észak-Írország szempontjából "fantasztikus" az előző nap létrejött megállapodás, mivel az Egyesült Királyság egységes vámtérség marad a Brexit után is, és Észak-Írország az Egyesült Királyság többi részével együtt távozik az EU-ból.



Ez az az érv, amelyet a legnagyobb észak-írországi britpárti protestáns erő, a Demokratikus Unionista Párt (DUP) - amelynek alsóházi szavazataira a kisebbségben kormányzó Konzervatív Pártnak szüksége van - kétségbe von.



A kormány szombaton szavazásra terjeszti a Brexit-megállapodást a londoni alsóház elé, de a DUP jelenleg mereven elveti a megállapodás elfogadását. Péntek estig semmi jele nem volt, hogy a párt megváltoztatná álláspontját, sőt Nigel Dodds, a DUP helyettes vezetője felszólította a Konzervatív Párt képviselőit is, hogy szavazzanak a megállapodás elfogadása ellen.



A DUP vezetése szerint ugyanis az egyezmény Észak-Írországot az Egyesült Királyság többi részétől eltérő vámjogi és kereskedelmi viszonyrendszerben hagyja az EU-val, ami gyakorlatilag vámhatárok létrejöttét jelenti az országon belül, és ez kikezdi Észak-Írország helyzetének integritását az Egyesült Királyságon belül.



Johnson azonban a péntek esti BBC-interjúban határozottan tagadta, hogy az Észak-Írország és Nagy-Britannia közötti áruforgalom elé a Brexit után vámhatárok emelkednének. Hangsúlyozta, hogy azokban az esetekben is, amikor egy adott áruszállítmány az EU-ban maradó Írországba kerül tovább Észak-Írországból, a brit vámhatóságok illetékességi körébe tartozik a vámeljárás lefolytatása.



Az EU-val kötött megállapodás alapelvei szerint Észak-Írország az Egyesült Királyság vámuniós rendszerének tagja maradna, de ezzel együtt az Európai Unió egységes belső piacának egyik áruforgalmi beléptető pontjaként is funkcionálna.



A brit hatóságok a külső országokból érkező importra a brit vámtételeket alkalmazhatják, feltéve, hogy az adott importáru nem lép be az EU egységes belső piacára.



Olyan importtételek esetében azonban, amelyekről nem lehet kizárni, hogy átkerülnek az Európai Unió belső piacára - például Észak-Írországból Írországba -, a brit hatóságok az EU vámtételeit kötelesek alkalmazni, és kötelesek be is szedni e vámokat az EU nevében.



Mindez azt a célt szolgálja, hogy az áruforgalmat ne Észak-Írország és az Ír Köztársaság 499 kilométeres határán - az EU és az Egyesült Királyság majdani egyetlen szárazföldi vámhatárán - kelljen ellenőrzésnek alávetni.



Ezen a határon az észak-írországi megbékélési folyamatot elindító 1998-as nagypénteki egyezmény egyik fő vívmányaként hosszú évek óta nem létezik fizikai ellenőrzés.



Johnsonnak minimum 320 szavazatot kellene összeszednie az alsóházban a megállapodás elfogadtatásához, de a DUP tízfős frakciójának támogatása nélkül erre nagyon csekélynek tűnik az esély.

MTI