Kalmár Ferenc: rendezni kell az őshonos kisebbségek helyzetét

2019. október 18. 20:07

Az őshonos kisebbségek helyzetének a megoldása elengedhetetlen a kelet- és közép-európai térség összefogásának sikeréhez - jelentette ki Kalmár Ferenc, Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa pénteken az olaszországi Udinében, ahol a Közép-Európa jövőjével foglalkozó XV. Mitteleuropa Fórumon vett részt.

Kalmár Ferenc András - youtube.com

Az MTI-nek adott interjújában a miniszteri biztos kiemelte a közép-európai térség önállóságának és összefogásának a fontosságát. Ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet az egykori magyar miniszterelnök, Antall József kezdeményezése nyomán megalakult Visegrádi Hármak csoportjára, amely végre be tudta tölteni az Osztrák-Magyar Monarchia szétesése után a térségben kialakult hatalmi vákuumot, és fontos szerepe volt az ugyanezt célzó nagyhatalmi törekvések kivédésében.



Leszögezte: az azóta már négy országot tömörítő csoport - és így a régió - fontosságát jelzi az is, hogy jelenleg Németország nagyobb kereskedelmet bonyolít a Visegrádi Négyekkel, mint Franciaországgal.



Az udinei fórum "Közép-Európa 1989-2019; múlt és a jövő között" nevet viselő panelbeszélgetésén Kalmár Ferenc felhívta a figyelmet az Európai Unióra nehezedő külső kihívásokra, elsősorban a gazdasággal és a migrációval kapcsolatban, és hangsúlyozta: ezeknek a megoldásához összefogás kell.



Úgy vélte, ehhez először rendezni kell a régión belüli ellentéteket, különös tekintettel a nemzeti kisebbségek helyzetére. Emlékeztetett arra, hogy ezzel kapcsolatban Szili Katalin miniszterelnöki megbízottal egy öt pontból álló javaslatot dolgoztak ki, amelyet az unió új tisztségviselőihez is benyújtanak majd.



A nemzeti kisebbségekkel szembeni bánásmód terén Kalmár Ferenc negatív példaként említette Ukrajnát, valamint hangsúlyozta: veszélyes lehet, ha egy ország biztonsági kockázatként kezeli e csoportokat.



"Ha minden ország visszamegy a demokratikus alapokhoz, akkor ezeket a kérdéseket félelem és probléma nélkül lehet kezelni" - szögezte le a miniszteri biztos.



Rámutatott arra is, hogy nem helyes összemosni az őshonos európai kisebbségeket az újonnan érkezett bevándorlókkal, és az őshonos kisebbségeknek járó jogokat el kell választani azoktól, amelyeket a migránsoknak adnának.

A fórumnak helyet adó palota Udinében - meteoweb.eu



A panelen felmerült témák között Kalmár Ferenc arról is beszélt, hogy az Európai Uniónak politikai, gazdasági és szociális innovációkra van szüksége, és olyan karizmatikus politikusokra, akik képesek ezeket az innovációkat a gyakorlatba átültetni és végigvinni.



A miniszteri biztos az MTI-nek elmondta, hogy a panelen Jozef Miklosko szlovák parlamenti képviselő felvetette a Visegrádi Négyek bővítését Szlovéniával, Horvátországgal és az északkelet-olaszországi autonóm Friuli Venezia Giulia tartománnyal. Hozzátette, hogy mindez egyelőre csupán ötlet formájában merült fel.

MTI