Ősszel is vonz a Balaton

2019. október 19. 16:30

(Fotó: MTI/Varga György)

Szüret után az újboroké, a hozzájuk társított ételeké és a nagy sétáké a főszerep. A Balaton őszi világának felfedezéséhez biztosított gasztronómiai túrákon egyikből sem lesz hiány.

Az őszi programokat egy tíznapos, több mint 195 kilométeres túra előzte meg. A Balaton-caminón a résztvevők október 5-től 14-ig körbesétálhatták a tavat, és minden nap különböző gasztronómiai élménnyel gazdagodhattak.

A nagy sétával egy időben elkezdődött a Balaton egyik kevésbé ismert, de egyre inkább vonzó őszi szezonja. A gasztrotúrák alkalmával a Balaton szerelmesei az évszak színeibe és ízeibe feledkezve szakadhatnak el a szürke hétköznapoktól többek közt Badacsonyban.

A Gasztro Piknikkel, új évaddal érkezik a Gasztrohegy

Már elkezdődött a Balatoni Kör Gasztropiknik sorozata. A hat állomásból álló tavaszig tartó rendezvénysorozat első eseménye Sümegen volt, a másodikat november 30-án, Badacsonyban szervezik meg.

„A gasztrorendezvényeket lehet önmagukban is értelmezni, és csak azért leutazni a Balatonra, de tökéletes kiegészítő programja az aktív kirándulásoknak, például a biciklizésnek vagy a túrázásnak” – mondta Laposa Bence, a Balatoni Kör elnöke a hirado.hu-nak.

Hozzátette: sokszor kulturális kísérő programmal, előadással vagy koncerttel is értelmezhető egy gasztroprogram, így elég tág fogalom.

Badacsonyban októbertől áprilisig tíz különböző vendéglátóhely kínálatát kóstolhatják meg hét tematikus gasztrohétvégén a Balatonra vágyók. Az ősz üdvözlésére megálmodott első ilyen Gasztrohegy-esemény a Nem hekk, és a vulkanikus borok mellett a halételeken lesz a hangsúly.

Az első gasztrohétvége október 26-tól 27-ig tart, és a menük között válogatva pisztráng, lazackaviár, balatoni szusi, fogastatár, valamint pontyfilé is található.

A Gasztrohegy vendéglátó egységei közé a kilenc meglévő taghoz (Tölgyesi-kúria, Bonvino-borbár, Borbarátok vendéglő, Istvándi-birtok és borműhely, Tilia borvendéglő, Pláne Badacsony borterasz, Hableány, Kisfaludy-ház, Laposa-birtok) idén a badacsonyörsi Vánkos csatlakozott.

A Bonvinóban felállított infóponton és elővételben is lehet kedvezményes, ötkóstolós gasztrobérletet vásárolni a tematikus hétvégékre. Emellett bennfentes, helyi idegenvezető által kísért Gasztrokalandra is lehet jelentkezni, illetve a busz ingyenes használatára feljogosító karszalag-pohár kombináció is megvásárolható.

Szüret utáni újborokat is kóstolhatnak

Népszerű hónap a november a borkedvelők körében, mivel ekkor lehet először megízlelni a legfrissebb termést. Az első Badacsonyi Újborkóstoló, az ott megjelenő tizenkét pincészet több mint harminc kóstolható nedűjével kiváló alkalmat biztosít erre.

Az eseményt november 16-án a Hableányban, Badacsony egyik ikonikus, központi épületében rendezik meg. A borászok nemcsak újborokat, de két régebbi, közkedvelt tételt is hoznak magukkal, valamint – egyebek mellett – az idei szüretről, termésről és évjáratról is beszélnek majd.

Az első Badacsonyi Újborkóstolón megjelenő pincészetek: Istvándy-birtok, Gilvesy-pincészet, Skizo-borház, Villa Pátzay, Villa Tolnay, Válibor, Laposa-birtok, Fata-pince, Büttner-borbirtok, Málik-pince, Szeremley-birtok, Borbély családi pincészet.

A borkóstolás offline túrával is ötvözhető

Budavári Dóra, a nemrég befejeződött Balaton-camino egyik ötletgazdája és két társa, Cseri Dóra és Kovács Katalin szervezésében a természetbe vágyók egy kis rásegítéssel gyönyörködhetnek a balatoni tájban. Az offline túra elején a szervezők begyűjtik a telefonokat, hogy a külvilágtól elszakadva a résztvevők teljes mértékben átélhessék a kirándulás élményét.

„Minden valamilyen magánéleti indíttatásból indul. Idén januárban elmentünk hárman a Badacsonyba kirándulni, és a túra alatt mindannyian a telefonunkat nyomkodtuk. Ezután jött az ötlet, hogy már magunk miatt is bele kellene fogni egy digitális detoxba. Amikor először meghirdettük, annyira sokan jelentkeztek, és akkora volt rá az igény, hogy az minket is meglepett” – mondta Budavári Dóra a hirado.hu-nak.

Az offline túrát negyedévente szervezik meg, és idén egy napra esik a Badacsonyi Újborkóstolóval, így a résztvevők könnyedén és kedvezményesen egybeköthetik a két programot.

Ígéretes programok várják az érdeklődőket

Nem biztos, hogy Badacsony lesz a legnépszerűbb állomás, mert mellette Szigliget, Balatonfüred és Balatonlelle is ígéretes programokat, programsorozatokat kínál.

(Fotó: MTI/Illyés Tibor)

„Ha valaki utánanéz, hogy mit is lehet csinálni a Balatonnál, akkor nagyon széles és – kis túlzással – minden igényt kielégítő programsorozatot talál majd” – mondta Laposa Bence, aki további közelgő programokra hívta fel a fogyelmet.

Szigligeten október 19-től 20-ig rendezik meg a XIV. Szigligeti Süllőfesztivált, és egy későbbi programban a hagyományok szerint, év végén 2020 üdvözlésére újévi csobbanást is terveznek a szigligetiek.

Balatonfüreden második alkalommal rendezik meg a Füred Gastrót november 9–10. között a Vitorlás téren. A gasztronómiai fesztivál fő tematikája idén a libaételekre épül.

Balatonlellén egy őszi-téli-tavaszi programsorozat veszi kezdetét, ami a Helló, Balatonlelle! néven fut. Október végén részt vehetnek a Murci Fesztiválon, és idén is lesz téli vitorlásverseny, valamint megrendezik a Balatonlellei Karácsonyi Vásárt és az Adventi Gasztropikniket.

hirado.hu