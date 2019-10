NB I - Kaposváron nyert a Kisvárda

2019. október 19. 21:30

A Kisvárda 2-0-ra nyert a sereghajtó Kaposvár vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga kilencedik fordulójában szombaton.

A két együttes először csapott össze az élvonalbeli bajnokságban.

A Kisvárda négy nyeretlen találkozó után győzött ismét, a Kaposvár pedig sorozatban második bajnokiját bukta el.



OTP Bank Liga, 9. forduló:

Kaposvári Rákóczi FC-Kisvárda 0-2 (0-1)



Kaposvár, v: Solymosi

gólszerző: Lucas (35.), Gosztonyi (88.)

sárga lap: Jakimiv (43.), illetve Gosztonyi (71.)



Kaposvár: Pogacsis - Vachtler, Hegedűs, Nagy T., Fodor - Szakály A., Nagy J. (Jakimiv, 37.) - Nagy R. (Balázs, 67.), Nagy K. (Beliczky, 55.), Csiki - Ádám



Kisvárda: Felipe - Melnyik, Beriosz, Kravcsenko, Protic - Lucas, Bumba - Seco (Gosztonyi, 68.), Grozav, Gei - Tischler (Sassá, 78.)



A mérkőzés elején a biztos védekezésre koncentráltak a vendégek, területet és lehetőséget adtak a hazaiaknak, akik azonban nem tudták feltörni a védelmet. A Kisvárda a félidő második felében aktívabbá vált, ennek nyomán a vezetést is megszerezte, ami a statisztika alapján is megérdemelt volt, hiszen a vendégcsapat birtokolta többet a labdát, és a kaput eltaláló próbálkozások tekintetében is jobb volt, mint a házigazdák.

Fordulás után kiegyenlítettebbé vált a játék, de a Kaposvár mezőnymunkája meddőnek bizonyult, miután rengeteg apró hibával, pontatlan játékkal, és sok eladott labdával nehezítette meg saját dolgát. A hajrában a Kisvárda újabb gólt szerzett, ezzel végleg eldöntötte a mérkőzést.

MTI