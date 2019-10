Az RMDSZ még nem döntötte el, hogy támogatja-e Ludovic Orban kormányalakítását

2019. október 20. 11:43

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) még nem döntötte el, hogy támogatja-e Ludovic Orban kormányalakítását.

Erről Kelemen Hunor RMDSZ-elnök beszélt szombat este egy kolozsvári kampányrendezvényen, amelyen államfőjelölti minőségben válaszolt a hallgatóság kérdéseire.

Kelemen Hunor elmondta, azután döntenek, hogy megismerik a kormányprogramot és a miniszterjelölteket. Hozzátette: jó esély van arra, hogy az RMDSZ megszavazza a kormányt azért, hogy megadja számára az esélyt a munka gyors elkezdésére. Álláspontja szerint ugyanis az országnak az az érdeke, hogy minél előbb kidolgozzák és elfogadják a jövő évi költségvetést.



Ugyanakkor úgy vélte, hogy a Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) egyelőre nincs meg a kormány elfogadtatásához szükséges többsége, és a pártok közötti egyeztetéseket az a tényező is nehezíti, hogy elkezdődött az elnökválasztási kampány, és egymás ellen küzdenek azoknak a pártoknak a jelöltjei, amelyeknek meg kellene egyezniük a kormány támogatásáról. Szerinte a PNL kormányalakítását az is nehezíti, hogy a párt az utóbbi három évben "mindenkivel összerúgta a port", akivel ma a kormányalakításról tárgyalhat.



Mindezek ellenére Kelemen Hunor úgy vélte: ha első nekifutásra nem is sikerül a kormányalakítás, a második kísérlet biztosan sikeres lesz, mert a képviselők többségének nem felel meg, hogy előrehozott választásokat tartsanak.



A politikus kijelentette: nincs jó véleménye Klaus Iohannisról, akit öt évvel ezelőtt úgy választottak Románia elnökévé, hogy a magyarok 82-83 százaléka is rá szavazott. Azt remélték ugyanis tőle, hogy az erdélyi helyzet jobb ismerőjeként az erdélyiek és a magyarok számára pozitív lépéseket tesz. Ehelyett ő volt 1996 óta az első olyan államfő, aki még csak azt a gesztust sem tette meg, hogy március 15-én köszöntse a magyarokat. "Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten" - jelentette ki. Azt is felrótta az államfőnek, hogy passzív volt a külpolitikában.



Kelemen Hunor elmondta, a 20-30 évesek elvárásaihoz is próbáltak igazodni, amikor az oktatást és a környezetvédelmet választották a kampány két fő témájának. Hozzátette: ezek a témák fokozottan foglalkoztatják a fiatalokat, és e generáció számára az a fontos, hogy vegyék őket komolyan.



A magyar városi fiatalság Mentsétek meg Romániát Szövetségre (USR) való átszavazásáról úgy vélekedett, hogy a román pártokra átszavazók aránya ma sem nagyobb, mint korábban, és aki ma az USR-ben látja a megváltást, az nagyot fog csalódni.



A Wass Albert megítélésére vonatkozó kérdésre válaszolva Kelemen Hunor nem adott egyértelmű választ. Kijelentette: azért mert a román népbíróság háborús bűnösnek nyilvánította, nem lehet messzemenő következtetéseket levonni róla, de a Patkányok honfoglalása című cikke egyértelműen zsidóellenes volt. Kelemen Hunor szerint azt is mérlegre kell tenni, hogy Wass Albert az Amerikai Egyesült Államokban élt, ahová nem fogadtak be háborús bűnösöket, és Göncz Árpád 1993-ban kitüntette Wass Albertet, "márpedig Göncz Árpádot nem úgy ismerjük, mint aki nácikat kitüntet". Kelemen Hunor szerint Wass Albertnek voltak olyan nézetei a második világháború alatt, amelyekkel nem ért egyet, de ezért nem lehet egy "csuklómozdulattal" lenácizni.-

MTI