Megnőtt az Olaszországba érkezők száma a baloldali kormány felállása óta

2019. október 20. 11:45

Kiugróan megnőtt az Olaszországba érkező illegális migránsok száma a baloldali kormány felállása óta - mondta Georg Spöttle, a Nézőpont Intézet munkatársa az M1 aktuális csatornán vasárnap reggel.

Hozzátette: a baloldali kormány megalakulása előtti egy évben határzár volt Olaszországban, akkor csak párszáz embert jutott be az országba, de az azóta eltelt hónapokban 24 950 új illegális bevándorlót regisztráltak.



Emlékeztetett: a baloldali kormány migránspolitikája miatt 200 ezren tüntettek Romában a szombaton tartott kormányellenes nagygyűlésen. Ez nem meglepő, hiszen a jelenleg kormányzó Öt Csillag Mozgalom (M5S) úgy véli, hogy a migráció egy megállíthatatlan folyamat és mindenkit, még a gazdasági bevándorlókat is be kell engedni az országba - fűzte hozzá, megjegyezve, hogy az új olasz kormány adókat emelne, és az így bejött többlettel támogatnák a bevándorlókat.



Mindezek alapján látható, hogy néhány hónapon belül megint egy új olasz kormány lesz születőben - vélekedett a szakértő.



Elmondta: a kormányellenes tüntetést összehívó Liga párt vezetője, Matteo Salvini kimért volt a tüntetésen és úgy beszélt, mint egy kormányfő, beszédével megfélemlítve az embercsempészeket.

Hozzátette: az embercsempészekkel együttműködő NGO-hajók tevékenysége szembemegy a nemzetközi joggal és egyben meghívó is az illegális migránsok számára, akik így tudják, hogy bármilyen lélekvesztőn is kelnek útra, felveszik őket a hajók. A jelenleg közlekedő hajók közül az Ocean Vikings szállítja a legtöbb illegális bevándorlót, napi 100-140 embert vesz fel és juttat el az olasz partokra - mondta Georg Spöttle.

MTI