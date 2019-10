Öt évet kapott az ózdi rabszolgatartó

2019. október 21. 17:18

2008-tól tíz éven át verte, rúgta, sanyargatta a nála lakó férfit egy családfő, az áldozat alig tudott élve elmenekülni. Öt év börtönre ítélte az ózdi bíróság azt a 44 éves helyi férfit, aki kvázi rabszolgaként dolgoztatott egy másik illetőt - tíz éven át. A 24.hu cikke szerint a férfi ingyen dolgoztatta, sanyargatta társág, míg az a testi fenyítések hatására fogyatékossá nem vált.

A történet 2008-ban kezdődött, amikor a most megbüntetett férfi annak fejében, hogy áldozata elvégzi a ház körüli munkát, gondozza az állatokat, fát vág, szállást és napi három étkezést ad plusz 3 ezer forintot. 2010-től már csak dohányt és bort adott, miközben elvette áldozata segélyét és a közmunkáért járó pénzét is, míg arra nem kényszerítette, hogy hagyja ott a munkahelyét. 2012-től már verte is áldozatát, és az étellel is gondok voltak. 2014-ben a vádlott és családja költözött, vitte az áldozatot is, aki a nyári konyhában lakhatott, de folyton verték; olyankor is, amikor az áldozat szökni próbált.

Védekezés közben további sérüléseket szenvedett. Tavaly februárban ért véget a történet, akkor a vádlott bakanccsal rúgta fejbe az áldozatot, mert az kevés fát vitt haza az erdőből. Másnap a gyökerestül kitört fogú férfi hajnalban megszökött. Az ügyben enyhítő körülmény, hogy a vádlott nem volt büntetve, súlyósító, hogy e bűncselekménytípus egyre gyakoribb.

InfoStart