Reagált az ellenzék

2019. október 21. 18:19

Jobbik: elkezdődött a nemzet újraegyesítése

Október 13-án elkezdődött a nemzet újraegyesítése, az önkormányzati választáson a szavazók belépőjegyet vettek a 2022-es kormányváltásra - reagált a Jobbik frakcióvezetője a kormányfő napirend előtti felszólalására.

Jakab Péter köszönetet mondott azoknak a szavazóknak, akik "nem engedve se fenyegetésnek, se zsarolásnak, se megfélemlítésnek", a belátásuk szerinti leghitelesebb ellenzéki jelöltre adták a voksukat.

Úgy értékelt: október 13-án 4 millió "honfitársunk" 10 megyei jogú városban, a fővárosban és számtalan kisebb településen megvette a belépőjegyet a 2022-es kormányváltásra.

A politikus azt mondta: a kormányoldal eszköze a gyűlölet, a gyűlöletkeltéssel akarja a magyarokat egymás ellen fordítani, míg az ellenzék eszköze a szolidaritás, az egymás mellett való kiállás, a tisztesség és a valódi bajtársiasság.

Azzal vádolta a kormányoldalt, hogy az elmúlt években úgy kezelte a magyar városokat és falvakat, mintha azok a birtokai lennének, a lakosokat pedig úgy, mintha "jobbágyok" lennének. "A jobbágyok azokban október 13-án azt mondták, hogy ebből elég volt (...), a jobbágyok fellázadtak" - fogalmazott a politikus, aki szerint ez azt jelenti, hogy a közeleg a "trónfosztás". Jakab Péter "őfelségének" szólítva Orbán Viktort úgy folytatta: "ma még birtokaik egy részét vettük el, holnap el fogjuk venni a hatalmát és holnapután el fogjuk venni a szabadságát is, mert aki a saját népe zsarnokává válik, azt a nép oda juttatja, ahová a zsarnok való, akkor is, akkor ha magát keresztényinek hazudja.

Kijelentette: akkor lesz Magyarországon keresztény rendszerváltás, amikor nem dicséret jár a lopásért, hanem börtön, a hazudozásért nem nívódíj, hanem megvetés, a "kokózásért nem polgármesteri cím jár, hanem minimum egy elvonó".



DK: az önkormányzati választás a kormánypártok politikája elleni lázadás volt



A kormánypártok politikája elleni lázadásnak nevezte az önkormányzati választás eredményét a Demokratikus Koalíció frakcióvezetője a kormányfő napirend előtti felszólalására reagálva.

Gyurcsány Ferenc hangsúlyozta: nem akar vitázni arról, ki nyerte meg a választásokat, de abban biztos, hogy ha politikai értelemben legfontosabb, nagyobb települések összességében inkább az ellenzékre szavaztak, akkor ez világos üzenet.

A 10 ezer lakos feletti településeken több ellenzéki képviselőt választottak, mint kormánypártit - mutatott rá. Úgy vélte: amikor egyik-másik "kitűnő" kormánypárti polgármestert "le- és kiszavazták" a választók, akkor az nem a polgármester ellen szólt, hanem a kormánypártok politikája ellen.

"Nem egyszerűen önkormányzati választás volt, hanem az önök politikájával szembeni lázadás volt" - mondta.

Orbán Viktor 30 évvel ezelőtti beszédét felidézve Gyurcsány Ferenc úgy fogalmazott: "Hova lett az a fickó? Mi történt vele? Miért nem érzi, hogy ha szabad Magyarországról beszél, akkor szabadnak kellene lenni a sajtónak és a választásnak is". Orbán Viktort azzal vádolta: "tudtával és megrendelésével az adófizetők pénzéből, hazug félrevezető propaganda zajlik Magyarországon". Hangsúlyozta: nem lehet büszke egyetlen szavazatra sem az a kormánypárt, amely tudatában van annak, hogy sajtó "végleges manipulálása" is ott van eredmény mögött. Az "ellenzéki kollégáknak" azt javasolta: annak érdekében, hogy két év múlva tavasszal "boldog húsvétot" kívánhassanak egymásnak, a politikán túl létre kell jöjjenek a "normális emberi szövetségek is", "hogy ezzel az agresszióval, miután győztünk szembe tudjuk szállni".

A politikus számon kérte a kormányfőn Törökország szíriai agressziójának támogatását, azt hangsúlyozva: nem lát olyan nemzeti érdeket, ami alapján a magyarok elmehetnének szó nélkül emellett.

Párbeszéd: az önkormányzati választás az ellenzéki együttműködés kezdete



Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője arról beszélt, hogy az önkormányzati választás az ellenzéki együttműködés kezdete, nem pedig annak a vége, "ahogy most felszabadítottuk Budapestet, úgy fogjuk 2022-ben felszabadítani az egész országot".

Szerinte a budapesti főpolgármester-választás eredménye azt mutatja, hogy a főváros és számos nagyváros lakóinak elege van abból, amit a kormánypártok művelnek, ahelyett szabadságra vágynak, "azután a lopás, fenyegetés és zsarolás után", amit sok millió emberrel szemben tette

Hangsúlyozta: Karácsony Gergely nem milliárdos támogatással, propagandagépezettel, hanem a választók segítségével lett a főváros új vezetője, aki számos új, a kormányzatnak fájó lépést jelentett már be, legyen szó a Lokál című lap terjesztési engedélyének visszavonásáról, az elhelyezés nélküli kilakoltatások leállításáról vagy a Római-part "ledózerolásának" megakadályozásáról vagy a klímavészhelyzet kihirdetéséről.

Kifogásolta, hogy a GDP 37 százalékáét előállító Budapest csak a források egy százalékát kapják vissza, ami a kórházak pusztulását, a főváros kisemmizését jelenti, feltéve a kérdést: "miniszterelnök úr, drága, ön szórakozik velünk?".

Az ellenzéki képviselő szerint arra jöttek rá a fővárosiak és a nagyvárosok lakói, hogy "a luxushempergő" Borkai Zsoltok "százával rohangálnak ebben az országban" a "kereszténynek hazudott" Fideszben.



MSZP: együtt készül az ellenzék 2022-re



Az ellenzéki együttműködés folytatását ígérte Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője, azt mondta, "együtt fogunk készülni 2022-re".

Közölte, az ellenzéki pártok megértették a választók üzenetét, most a szabad városokban kell bizonyítaniuk.

Azt mondta, az ellenzéki vezetésű településeken a kormány által elmulasztott feladatokat kell elvégezni, például a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését.

Hiányolta a kormányfői beszédből a fiatalok lakhatási válságának, illetve a nyugdíjasok szegénységének csökkentését célzó intézkedéseket. Szerinte a versenyképesség területén nem teljesít annyira jól az ország, a korrupció fogja vissza ugyanis a versenyképességet. Az egészségügy napról napra romlik - sorolta a problémákat.

A klímavédelemről szólva szóvá tette, Orbán Viktor megakadályozta, hogy az EU elinduljon a klímavédelem útján.

Beszélt arról is, hogy az ország háromnegyed részén az ellenzék nem kapott engedélyt plakátolásra, az Állami Számvevőszék megpróbálta ellehetetleníteni a pártok működését, a közmédia pedig csak és kizárólag a kormány propagandájával volt elfoglalva.



LMP: óriási vereség volt a kormánypártoknak az önkormányzati választás



Óriási vereség volt a kormánypártoknak az október 13-i önkormányzati választás - jelentette ki Keresztes László Lóránt, az LMP frakcióvezetője, aki szerint a mostani választás jelentősebb volt, mint az országgyűlési.

Az ellenzéki politikus elmondta, hárommillió ember él olyan településen, ahol ellenzéki városvezetés van. Most egy olyan időszak következik, amikor bizonyítani kell, a megválasztott polgármestereknek és képviselőknek az a feladatuk, hogy bebizonyítsák, tudják becsülettel, hatékonyan, tisztességgel vezetni a településeket - hangoztatta.

Hozzátette: a kormánynak biztosítania kell a települések vezetéséhez szükséges feltételeket, ezt ma nem teszi, ezért kerültek az összeomlás szélére a legfontosabb közszolgáltatások.

Az LMP-s politikus szerint nem meglepő, hogy az őszi parlamenti ülésszak ilyen indulatokkal kezdődik. Kifogásolta, hogy kormánypárti képviselők erővel vettek el egy táblát egy ellenzéki képviselőtől és ehhez nem volt joguk, függetlenül attól, hogy a tábla használata házszabályszerű volt.





MTI