Erdély - Szülőföldön magyarul: utalják az oktatási támogatásokat

2019. október 22. 08:52

A program lebonyolítói most már a bankra várnak, hogy készítse el a kifizetési ütemezést. Remélik, hogy ezen a héten ez öszeáll, és elkezdődhet az oktatási támogatások folyósítása az erdélyi magyar igénylők számára – tudtuk meg Ady-Kovács-Ferenczy Noémi programkoordinátortól, aki elmondta azt is: számítások szerint a hiánypótlást beküldő igénylőknek csak jövő év elején utalják a pénzt.

Nagyon sok család várja az oktatási-nevelési támogatások folyósítását, amit idén jóval később hirdettek meg, ezért a kifizetések is késnek. A Szülőföldön magyarul program koordinátora a Maszolnak elmondta: „az igénylések jóvá vannak hagyva, most várjuk, hogy a bank készítse el a kifizetési listákat”, amivel egyébként késlekednek a korábbi évekhez képest, magyarázta.

„Megígérték a múlt hétre is, erre a hétre is, most már reméljük, hogy összejön erre a hétre” – fogalmazott. Úgy értékelt azonban, hogy ahhoz képest, hogy milyen későn hirdették meg idén a programot, nem olyan nagy a késés. Ady-Kovács-Ferenczy Noémi ugyanakkor arról biztosította az olvasókat, hogy amint tudják, felületeiken azonnal közölni fogják a kifizetések sorrendjét.

Megtudtuk azt is, hogy a számítások szerint azok az igénylők, akik hiányos pályázatot küldtek és pótolniuk kellett bizonyos dokumentumokat, csak jövő év elején kapják meg a támogatást. Idén összesen 139 737 pályázat érkezett Erdélyből, ebből 139 085 az oktatási-nevelési és 652 a hallgatói támogatásra vonatkozik. Tavaly összesen 145 884 igénylést számoltak. Az oktatási-nevelési támogatás összege idén is 22 400 Ft (körülbelül 336 lej), a hallgatói támogatás összege pedig 2 800 Ft (körülbelül 42 lej).

maszol.ro