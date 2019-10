Elölről kezdődik a Zilahi Református Wesselényi Kollégium visszaszolgáltatási pere

A román legfelsőbb bíróság határozata alapján első fokon kezdődik újra a Zilahi Református Wesselényi Kollégium visszaszolgáltatási pere - közölte kedden a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK).

A Csűry István püspök és Bara Lajos főgondnok által jegyzett közlemény felidézte: a KREK 2003-ban igényelte vissza a patinás zilahi iskolaépületet, melyet a kommunista román állam a református egyháztól vett el 1948-ban. A bukaresti restitúciós bizottság azonban "vélt vagy valós hiányosságokra hivatkozva" elutasította az iskolaépület visszaszolgáltatását. Az elutasító határozatot az egyházkerület megtámadta a Kolozsvári Táblabíróságon, de első fokon elveszítette a pert. Fellebbezését a legfelsőbb bíróság tárgyalta.



A KREK közölte: "hosszú pereskedés után, méltatlan támadások kereszttüzében" a Legfelsőbb Ítélő és Semmítőszék az elmúlt héten elfogadta az egyház fellebbezését, és az igényt "mintegy elismerve" hatályon kívül helyezte az első fokú ítéletet, és az ügyet visszaküldte újratárgyalásra.



"A 2019. október 18-án hozott döntés visszaadhatja bizalmunkat Románia gyengélkedő igazságszolgáltatásának felépülésében. Örömmel zárnánk peres ügyünket hazai testület előtt, semhogy európai törvényszékek előtt folytassuk küzdelmünket" - áll az egyházkerület közleményében.



A KREK rágalomnak nevezte és visszautasította azokat az állításokat, hogy veszni hagyja a történelmi tanintézményt, és inkább új iskolát épít Zilahon. "Amikor visszakapjuk jogos tulajdonunkat - az ősi Zilahi Református Wesselényi Kollégiumot - a lelakott állapotú épületet hatalmas áldozattal rendbe tesszük, és a lehető legrövidebb időn belül ismét a református szellemű nevelés szolgálatába állítjuk" - áll a közleményben.



Bara Lajos egyházkerületi főgondnok, aki egyben a Zilahi Református Wesselényi Kollégium igazgatói tisztségét is betölti, az MTI-nek elmondta: a közleményben arra utaltak, hogy az egyházkerület a közelmúltban több mint félhektáros területet vásárolt Zilah központi részén, amelyre pályázati forrásokból szeretne iskolát építeni. Az új iskola alapkőletételét november 8-ra tűzték ki. Hozzátette: a mostani ítélet nem változtat az iskolaépítési terveken, mert a régi kollégium ügyében újabb, elnyúló pereskedésre számítanak, és ha sikerül visszaszerezni a régi iskolát, akkor is a törvény értelmében el kell fogadniuk, hogy még tíz évig a Silvania Főgimnázium működik az épületben. A Szilágy megye legrangosabb iskolájának tartott főgimnázium felső tagozatán magyar tannyelvű osztályok is működnek.



Bara Lajos azt is megemlítette, hogy a Zilahi Református Wesselényi Kollégium az elmúlt években egy olyan épületben működött, mely jelenleg teljes felújítás alatt áll, így az intézményt a felújítás idejére háromfelé kellett szétköltöztetni.



Amint az igazgató felidézte, az erdélyi református kollégiumok közül a zilahi az egyedüli, melynek mindeddig nem szolgáltatták vissza az épületeit. Hozzátette: a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumot a restitúció után visszaállamosították ugyan, de annyival mégis kedvezőbb a helyzete, hogy magyar iskola működik az épületben. A Zilahi Református Wesselényi Kollégiumnak szimbolikus értéket ad, hogy 1892 és 1896 között ebben az intézményben tanult és érettségizett Ady Endre.



A visszaigényelt patinás iskolaépület már Ady tanulmányai után, 1904 és 1906 között épült.

