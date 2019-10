Soltész Miklós: II. János Pál pápa sokat tett a szabadságért

2019. október 22. 13:44

II. János Pál pápa sokat tett azért a szabadságért, amely a rendszerváltással jött el - mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára kedden Budapesten, a fennállásának 25. évfordulóját ünneplő Szent II. János Pál Iskolaközpontban.

Soltész Miklós felidézte: a rendszerváltás előtt csupán nyolc egyházi iskola működött Magyarországon, kevesebb mint másfél évtizeddel később azonban eljött egy olyan szabadság, amelyre számítani sem mertek.



Ebben az iskola névadójának, II. János Pál pápának is hatalmas szerepe volt - méltatta az államtitkár az első közép-európai katolikus egyházfőt. Soltész Miklós egyúttal figyelmeztetett: a szabadsággal a szabadosság veszélye is jár.



Az egyházi fenntartású iskolák ugyanakkor meg tudják adni azt az óriási lehetőséget, azt a lelkiséget, amely nagy "pluszt" jelent diákjaiknak - jegyezte meg.



Soltész Miklós emlékeztetett arra is, hogy a rendszerváltás óta mind az iskola, mind Magyarország sokat köszönhetett a Habsburg-családnak.



Habsburg-Lotharingiai Mihály, az iskola támogatója felidézte, hogy abban az időben, amikor a Krisztus Légió szerzetesrend átvette az iskola fenntartását a bencés rendtől, az intézmény komoly anyagi gondokkal küzdött.



Kevés volt a tanterem, hiányzott a sportpálya, elégtelen volt a finanszírozás, sok fáradozás árán azonban sikerült támogatókat szerezni, új otthont építeni az iskolának és stabil alapokra helyezni a fenntartását - fűzte hozzá.



A fennállásának negyedszázados évfordulóját ünneplő Szent II. János Pál Iskolaközpont hálaadó szentmiséjét a névadó liturgikus emléknapján Michael August Blume érsek, apostoli nuncius celebrálta.

MTI