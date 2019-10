Nem bűncselekmény többé a magzatelhajtás Észak-Írországban

2019. október 22. 15:00

Nem számít bűncselekménynek keddtől az abortusz Észak-Írországban, és a jövő év elejétől az azonos neműek házassága elől is elhárulnak a jogi akadályok.

Térkép: wikipedia

E radikális változások jogi alapját a londoni parlament teremtette meg még júliusban. A brit törvényhozás akkori határozata hétfő éjfélig adott határidőt a csaknem három éve nem működő észak-írországi parlamentnek arra, hogy ismét összeüljön és döntsön saját hatáskörében e két jogi kérdésben.



A felekezeti hatalommegosztáson alapuló észak-írországi önkormányzatiság 2017 januárjában omlott össze, miután az addig koalícióban kormányzó két legnagyobb katolikus és protestáns erő, a Sinn Féin és a Demokratikus Unionista Párt (DUP) között több politikai és jogi kérdésben áthidalhatatlannak bizonyult ellentétek merültek fel.



Ezek miatt nem sikerült hétfő éjfélig sem újraindítani a belfasti parlament munkáját, így keddtől érvénybe lépett a brit parlament által hozott törvényi szabályozás.



A brit kormány a tervek szerint jövő márciusig dolgozza ki az új észak-írországi abortusztörvény végrehajtási és gyakorlati részleteit, és addig az észak-írországi nők továbbra is Angliában tudják elvégeztetni a terhességmegszakítást, de keddtől már nem fenyegeti őket ezért jogi eljárás hazatérésük után sem.



Észak-Írországban - amely nem része Nagy-Britanniának, de vele együtt alkotja az Egyesült Királyságot a brit korona fennhatósága alatt - a most hatályon kívül helyezett helyi törvények még nemi erőszak vagy vérfertőző kapcsolat következményeként létrejött terhesség esetén sem engedték az abortuszt, és akkor sem, ha a magzatról a szűrővizsgálatokon kiderül, hogy olyan súlyos fejlődési rendellenességekkel jön a világra, amelyek reménytelenné teszik életben maradását.



Az illegális abortuszért életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható volt Észak-Írországban.



Becslések szerint évente átlagosan ezer nő utazik Észak-Írországból Nagy-Britanniába terhességmegszakítás végett. Az 1967-ben kelt nagy-britanniai abortusztörvény a terhesség 24. hetéig engedélyezi az abortuszt, de e jogszabály hatálya eddig nem terjedt ki Észak-Írországra.



A drákói észak-írországi abortusztörvény megváltoztatását célzó helyi mozgalom újult lendületet kapott, amikor az Ír Köztársaságban tavaly májusban tartott népszavazáson az ír választók kétharmada a terhességmegszakítást szinte minden esetben tiltó, 35 évvel korábbi alkotmánymódosítás visszavonására voksolt.



Azóta számos felhívás hangzott el brit politikusok és jogvédő szervezetek részéről arra, hogy Észak-Írországban is töröljék el az abortusz gyakorlatilag teljes tilalmát, a Demokratikus Unionista Párt azonban mindig is mereven elvetette az észak-írországi abortusztörvény enyhítését.



A DUP-nak mindazonáltal immár nincs módja a londoni parlament által hozott, kedden életbe lépett törvénymódosítás megvétózására.



Ugyanez a módosítás intézkedik arról, hogy jövő februártól az azonos nemű párok Észak-Írországban is törvényesen házasságot köthetnek, hasonlóan a Nagy-Britanniában évek óta hatályos jogi szabályozáshoz.



A brit legfelsőbb bíróság már tavaly nyáron kimondta, hogy összeegyeztethetetlen az emberi jogokkal a drákói szigorúságú észak-írországi abortusztörvény.



MTI