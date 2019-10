Magyar állami kitüntetést kapott Kárpátalja volt kormányzója

2019. október 22. 16:08

Áder János köztársasági elnök a Magyar Érdemrend középkereszt polgári tagozat című kitüntetést adományozta Hennagyij Moszkalnak, az ukrajnai Kárpátalja megye volt kormányzójának, akinek az érdemrendet Íjgyártó István kijevi magyar nagykövet adta át kedden az 1956-os forradalom emlékére a külképviseleten rendezett ünnepi fogadáson.

Hennagyij Moszkal - karpatalja.ma

kitüntetés indoklása szerint a politikus kormányzóként a további feszültséggel fenyegető helyzetek és a rá több irányból nehezedő nyomás ellenére mindvégig kiállt a nemzetiségek közötti béke megőrzése, a kisebbségi jogok biztosításának szükségessége és a Kárpátalján hagyományos többkultúrájú és többnyelvű közeg fenntartása mellett. Több alkalommal is síkra szállt Magyarország és Ukrajna baráti kapcsolataiért, és a kétoldalú kapcsolatok építésében személyesen is példát mutatott. Intézkedéseivel nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a kárpátaljai magyarság megtarthatta intézményeit, megvédelmezhette szerzett jogait és az identitásának megőrzése terén elért eredményeit.



A 68 éves Hennagyij Moszkal kétszer is volt Kárpátalja megye kormányzója, először 2001-2002 között, majd 2015. július 15-től 2019. június 11-ig. A nyári elnökválasztást követő államfőváltás után maga kérte az új elnöktől, Volodimir Zelenszkijtől, hogy mentse fel a kormányzói tisztségből.

MTI