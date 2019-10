Varga Mihály: 1956 azt üzeni, hogy ma is szabadságszerető nép vagyunk

2019. október 22. 19:08

Azt üzeni 1956, hogy ma is szabadságszerető nép vagyunk, amely mindig dönteni akar és szeret saját sorsáról - hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter, Óbuda országgyűlési képviselője kedden a Fidesz III. kerületi szervezetének az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörése 63. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésén, a Kiscelli Múzeumnál.

Varga Mihály pénzügyminiszter úgy fogalmazott, a magyar nép sok évszázados történelme során képes volt a szabadságért megmagyarázhatatlan, irracionális tetteket is végrehajtani.

Történészek ma is keresik a választ arra, hogyan történhetett, hogy egyik pillanatról a másikra több százezer ember ment utcára, a Rákosi-rendszer besúgói, a szovjetek elnyomó gépezete ellenére Budapest utcái megteltek október 23-án.



A magyarázatot azért is meg kell találni, mert ez ad 2019-ben, a forradalom és szabadságharc 63. évfordulóján irányt, útmutatást, segítséget. Óriási dolog volt akkor, hogy egy maroknyi nép képes volt a világ legerősebb hadsereg ellen fordulni - tette hozzá Varga Mihály.



Beszédében idézte Németh László író gondolatát, hogy egy nemzetet tudósai, feltalálói, alkotó közösségei, szorgalma, kitartása, az összefogás, az összetartozás tehetik naggyá. Ma is szükség van az összefogásra, a szeretetre, mert ez ad reményt, esélyt arra, hogy - 1956 hőseihez hasonlóan -, újra be lehessen bizonyítani, képesek vagyunk jobb közösséggé válni. A szabadság pedig nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy nemzet nagyot tudjon alkotni és felemelkedjen - mondta Varga Mihály.



Bús Balázs, a Fidesz III. kerületi elnöke, önkormányzati képviselő a forradalmi elődökre utalva kiemelte, továbbra is hinni kell a magunk igazában.



Az ünnepségen megkoszorúzták az 1956-os forradalom óbudai harcaiban résztvevő mártírok emléktábláját.

MTI