Őri László lett a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke

2019. október 22. 19:28

Őri Lászlót, a Fidesz-KDNP megyei listájának vezetőjét, Pécs korábbi alpolgármesterét választották a Baranya Megyei Közgyűlés elnökévé - tájékoztatta az önkormányzat hivatala kedden az MTI-t.

Őri László - pecsiujsag.hu

ri László a közlemény szerint azt mondta beiktatásakor, hogy Baranya az elmúlt időszakban elindult a fejlődés útján; 36 milliárd forintból mintegy 180 fejlesztési program indult el a megye településein. Hangsúlyozta, hogy a következő időszak feladata a már elindult és jelenleg is zajló fejlesztések sikeres lezárása, majd a következő fejlesztési program tervezése és előkészítése lesz.



Az új elnök kiemelte, hogy a megye akkor lehet sikeres, ha a megyeszékhely is az, és felajánlotta a támogatást, az együttműködést Baranya valamennyi településének, köztük Pécsnek is.



A 17 tagú közgyűlésben tizenegy mandátumot szerzett a Fidesz-KDNP, kettőt-kettőt a DK és a Jobbik, egyet-egyet az MSZP és a Momentum.

MTI