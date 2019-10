Nyugat-balkáni embercsempész bandát számolt fel az Europol

2019. október 22. 19:55

Nyugat-balkáni embercsempész bandát számolt fel az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) szlovén, horvát, olasz és boszniai rendőri segítséggel - közölte a horvát sajtó kedden.

A nemzetközi akcióban tíz szlovén, horvát, szerb és boszniai állampolgárt vettek őrizetbe, akik Bosznia-Hercegovinából csempésztek migránsokat Horvátországba, majd onnét Szlovéniába és más európai uniós országokba. A hálózat feje egy 28 éves szlovén állampolgár volt.



A bűnözői csoport tagjai április óta 150 szíriai, iraki, iráni, eritreai és afganisztáni illegális bevándorlót próbáltak meg bejuttatni az Európai Unió területére, egyenként 1500 és 3000 euró (mintegy 500 ezer és egymillió forint) közötti összeg ellenében.



A migránsokat gépkocsikkal vették fel a boszniai határhoz közeli két horvát település, Sziszek és Lika területén, majd Isztriába szállították, ahol közvetlenül a szlovén határ mellett rakták ki őket. A migránsok a határon gyalog keltek át. A szlovén oldalon ismét embercsempészek vártak rájuk. A vádlottak ellen saját országukban indult eljárás.



A Görögországból Észak-Macedónián, Szerbián és Magyarországon át Közép-Európa más országaiba vezető, korábbi balkáni migrációs útvonal 2016-os "lezárása" óta a menedékkérők más útvonalon - Bosznia-Hercegovina, Horvátország és Szlovénia érintésével - igyekeznek eljutni Nyugat-Európába. Mára hivatalosan Észak-Macedónia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia is csak azokat engedi be, akik útlevéllel és megfelelő vízummal rendelkeznek, vagy az adott országban akarnak menedéket kérni.



A boszniai-horvát és a horvát-szlovén határon is mindennaposak a határsértések.



Az Europol az Európai Unió bűnüldöző ügynöksége, amely hágai központjából segíti az uniós tagállamokat a súlyos nemzetközi bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelemben.

MTI