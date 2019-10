USA: 46 tagállam csatlakozott a Facebookkal szembeni vizsgálathoz

2019. október 22. 20:42

Az Egyesült Államokban 46 tagállam csatlakozott a Facebookkal szembeni trösztellenes vizsgálathoz - jelentette be Letitia James, a vizsgálatot kezdeményező New York állam főügyésze kedden.

Letitia James - nypost.com

Közleményében Letitia James hangsúlyozta: a vizsgálathoz csatlakozó államok mindegyike "aggódik amiatt, hogy a Facebook kockára tehette felhasználói adatainak biztonságát, korlátozta a fogyasztók választási lehetőségeit és megemelte hirdetéseinek árait".



A vizsgálat - Letitia James szerint - elsősorban arra irányul, hogy meghatározzák, vajon a Facebook korlátozta-e a versenyt és kockáztatta-e a felhasználói adatbiztonságát.



Mark Brnovich, Arizona republikánus főállamügyésze szintén közleményben szögezte le: a közös cselekvéssel a tagállamok biztosíthatják, hogy a digitális platformok tiszteletben tartsák a felhasználók jogait és magánéletét, továbbá ne tanúsítsanak versenyellenes vállalati magatartást.

Mark Brnovich - azcapitoltimes.com



New York állam szeptember elején indította meg a vizsgálatot a Facebook ellen, s akkor még csak hét másik tagállam és a szövetségi főváros, Washington csatlakozott hozzá. A Facebook részvényeinek értéke akkor több mint két százalékkal esett is.



Will Castleberry, a vállalat tagállami és helyi politikáért felelős alelnöke közölte, hogy a cég "konstruktívan együttműködik" a vizsgálódó tagállamok ügyészeivel és "üdvözli" a párbeszédet a politikai döntéshozókkal is.



A vállalatóriás ellen egyébként nemcsak tagállami vizsgálat folyik, hanem az igazságügyi minisztérium és a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) is trösztellenes vizsgálatot folytat.

Az FTC jelvénye



